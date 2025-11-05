Rocío Blanco: «El comercio da identidad a nuestros pueblos, crea empleo e identidad de barrio»

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, clausuró el II Encuentro sobre el Comercio Interior en Andalucía ... que se ha celebrado en Antequera este miércoles 5 de noviembre.

Blanco realza que los comerciantes «sois embajadores de lo que significa ser andaluz y de pertenecer a una tierra que nos lleva continuamente a ser mejores». Un comercio «que es vida, que es identidad y que es corazón». «El comercio da identidad a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, propicia el encuentro entre las personas, crea empleo, crea identidad de barrio y entiendo que es la mejor política de igualdad de oportunidades territorial».

En Andalucía dan empleo a 540.000 personas, el 20% del tejido productivo. Son más de 130.000 empresas, con más de 160.000 establecimientos comerciales, factura más de 125.000 millones de euros, lo que representa el 13% del PIB Andaluz. En cuanto a contratos, la EPA del trimestre suma 79.200 contratos, el 4% de todos los contratos «que se han creado en Andalucía y el comercio supone pues el 10% de toda la contratación que hay en nuestra en nuestra tierra y el comercio es el mejor termómetro social, porque además crea vínculos y nos permite pues demostrar nuestra idiosincrasia».

Reconoce y destaca el esfuerzo en la digitalización. «Yo sé que a veces es difícil el aguantar, pero se os considera y tenéis valentía para enfrentaros a los cambios de consumo y a los cambios en el mercado, a la competencia, no sólo a la de vecinos de al lado, sino también a la digital». Para ello apela por la «capacidad de aprender en las nuevas tecnologías que han llegado para quedarse y el comercio tiene que abrazarlas como una oportunidad, como una ventana que se abre, pero sin perder nuestra nuestra idiosincrasia».

La titular de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo insiste en el pilar que es la digitalización, con la que se ha intentado propiciar una serie de líneas para que los comercios se digitalicen, «abracen las nuevas tecnologías con formación también para autónomos que la acabamos de sacar». Y en cuanto a sostenibilidad «de cuidar los espacios de eficiencia energética, de controlar los residuos». En los últimos años se han aportado más de 20 millones de euros para estos dos proyectos, «para modernizar el equipamiento y la tecnología TIC por parte del comercio, y tenemos que seguir abundando en ello».

El desarrollo de las jornadas

El II Encuentro de Comercio Interior de Andalucía se ha desarrollado en Antequera por celebrar la Asociación del Comercio, Empresas e Industria de Antequera (ACIA) su 40 aniversario. La apertura institucional de este encuentro de análisis y debate corrió a cargo del alcalde Manuel Barón quien destacó el papel de la ACIA y de contar con el Centro Comercial Abierto, uno de los primeros creados en la comunidad autónoma. Incide en el desarrollo y papel del comercio a través del Ayuntamiento de Antequera con su puesta en marcha hace cinco años del bonoconsumo, así como señala la importancia del comercio en una ciudad que «sin comercio es una ciudad muerta, y en Antequera queremos una ciudad viva, llena de actividad y de oportunidades».

Tras él, tomó la palabra la directora general de Comercio de la Junta de Andalucía, Cecilia Ortiz, quien presentó el Observatorio de Comercio Interior de Andalucía, una nueva herramienta que permite tener datos actualizados del sector para las empresas, administraciones y ciudadanos. Igualmente, deseó que esta cita sea un lugar de escucha, de compartir y construir.

En esta cita, además de distintos responsables y participantes, el Centro Comercial Abierto de Antequera estuvo presente con la intervención de su gerente, Jaime Barranco, que habló del 'Asociacionismo en el sector comercial', haciendo hincapié en lo necesario y beneficioso del mismo.