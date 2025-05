Los riegos en el Guadalhorce no comenzarán hasta mediados de mayo

El pasado jueves 1 de mayo tuvo lugar una reunión entre representantes de distintas comunidades de regantes del Valle del Guadalhorce y la Delegación Territorial ... de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga. En dicho encuentro, los regantes solicitaron poder comenzar el riego el lunes 5 de mayo, algo que consideran fundamental para salvar la campaña de verano. Sin embargo, la respuesta de la administración fue negativa. Desde la Junta aseguraron que, debido a causas técnicas, no será posible iniciar el riego antes del 12 o incluso el 19 de mayo.

Esta noticia ha generado una profunda decepción entre las comunidades de regantes, quienes advierten que este retraso puede provocar graves consecuencias económicas. En concreto, explican que el mes de mayo es clave para el cultivo de cítricos, ya que, si no llueve y no se riega, el fruto se cae. Además, recalcan que esta situación también afecta a la planificación agrícola, ya que muchas plantas fueron encargadas a semilleros con dos meses de antelación. Al no disponer de agua, los agricultores se ven obligados a almacenar estas plantas en sus casas, corriendo el riesgo de que no puedan ser sembradas a tiempo.

La Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema) advierte que las pérdidas pueden ser cuantiosas. Según sus cálculos, si un agricultor ha previsto sembrar 10.000 plantas a un coste de 15 céntimos cada una, puede llegar a perder entre 1.500 y 2.000 euros, dependiendo del cultivo. En casos concretos, como el del tomate, uno de los productos más emblemáticos del Guadalhorce, la siembra debería haberse realizado hace un mes. Lo mismo ocurre con otros cultivos de verano como el pimiento, la berenjena, el pepino o la calabaza, cuyos plazos ya están venciendo.

Planificación técnica

Desde la Junta de Andalucía aseguran que el suministro de agua se hará siguiendo una planificación técnica y cuando las condiciones lo permitan. Explican que actualmente se están ultimando las obras de los canales del Guadalhorce, y que este es el motivo por el cual aún no se ha podido activar el sistema de riego. Las fechas que se barajan para iniciar la campaña se sitúan entre el 12 y el 19 de mayo. No obstante, esta explicación no convence a los regantes, quienes consideran que la Junta ha actuado con falta de previsión y de responsabilidad hacia el sector agrícola.

Los regantes denuncian que la administración fue avisada con tiempo. Según explican, solicitaron una reunión el 25 de marzo con el fin de planificar la campaña de riego de verano, coordinar la limpieza de canales y organizar la distribución de los 30 hectómetros cúbicos de agua previstos para este año. Sin embargo, afirman que la Junta no llegó preparada al encuentro del 1 de mayo y que ahora intenta justificar el retraso alegando que las obras aún no han terminado. «Nos dicen que intentarán acelerar los trabajos, pero si el agua llega el 19 de mayo, ya será tarde para muchos agricultores», indican.

Desde Aprema y otras comunidades exigen que sea la propia Junta quien informe públicamente del motivo del retraso en el riego, para que los regantes no sean quienes tengan que cargar con la responsabilidad ante sus asociados. También critican la falta de sensibilidad de la administración hacia un sector que sigue siendo esencial en la economía del Valle del Guadalhorce. «Aquí hay familias enteras que viven del campo, o que al menos obtienen una segunda fuente de ingresos gracias a él. Están haciendo inversiones y esfuerzos que ahora se pierden por falta de agua», recalcan.

A pesar de que este año se ha garantizado una dotación de 30 hectómetros cúbicos, los regantes recuerdan que el problema no es solo la cantidad, sino el momento en que se suministra el agua. Explican que tienen cierta flexibilidad para redistribuir la dotación entre los meses de mayo y septiembre, pero si no pueden empezar en mayo, muchas campañas agrícolas no podrán salir adelante. El retraso provoca además que los productos locales lleguen tarde a los mercados, perdiendo la ventaja competitiva frente a frutas y hortalizas importadas de Marruecos, Brasil o Centroeuropa.