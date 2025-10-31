Renfe inicia la renovación del sistema de iluminación de la estación de Guadalhorce
La actuación contempla la renovación integral del alumbrado interior y exterior de la estación, con una inversión de casi 400.000 euros
Viernes, 31 de octubre 2025, 13:34
Renfe ha iniciado esta semana las obras de renovación del sistema de iluminación de la estación de Guadalhorce, en Málaga. Esta actuación forma parte del ... plan de mejora de la eficiencia energética que la compañía ferroviaria desarrolla en diferentes puntos de la red, con el objetivo de modernizar las instalaciones y reforzar la seguridad tanto para los viajeros como para el personal ferroviario.
Según ha informado Renfe, los trabajos contemplan la sustitución completa de los sistemas actuales de alumbrado, tanto los de uso ordinario como los de emergencia, en las diferentes zonas del edificio. Las actuaciones se extenderán a los andenes, el vestíbulo, la zona exterior y los accesos, garantizando una iluminación más uniforme, eficiente y adaptada a los estándares de sostenibilidad energética.
La inversión prevista asciende a 381.426,83 euros, y el plazo de ejecución estimado es de tres meses. Durante este tiempo, se mantendrá operativa la estación, de manera que los usuarios del servicio de Cercanías podrán continuar utilizando las instalaciones con normalidad, aunque se podrán registrar ajustes puntuales en algunas áreas durante el desarrollo de los trabajos.
Además de la renovación de la iluminación, Renfe llevará a cabo mejoras y reformas funcionales en la estación de Guadalhorce, con el fin de optimizar su uso y mantenimiento. Este espacio forma parte de la línea C-1 de Cercanías, que conecta Fuengirola con Málaga Centro-Alameda, uno de los trayectos más utilizados del área metropolitana malagueña.
Modernización de los equipos
Con esta intervención, la operadora ferroviaria busca reforzar la seguridad de las instalaciones y mejorar las condiciones de visibilidad, especialmente en las zonas de tránsito y en los accesos exteriores. Asimismo, la modernización de los equipos permitirá reducir el consumo energético y los costes de mantenimiento, contribuyendo a un funcionamiento más sostenible de la infraestructura.
«Esta actuación que refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la fiabilidad y la calidad en la prestación del servicio ferroviario», explican desde Renfe
Desde la empresa han señalado que esta actuación se enmarca dentro de su estrategia de renovación tecnológica y compromiso con la eficiencia energética, que persigue la implantación de sistemas más respetuosos con el medio ambiente. En palabras de Renfe, se trata de «una actuación que refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la fiabilidad y la calidad en la prestación del servicio ferroviario».
La renovación del sistema de iluminación en la estación de Guadalhorce es una de las varias intervenciones que Renfe tiene previstas en el conjunto de estaciones de Cercanías de la provincia de Málaga, dentro de su plan de mantenimiento y modernización de infraestructuras. Con ello, la compañía continúa avanzando en la mejora de la experiencia de los usuarios y en la adaptación de sus espacios a los nuevos estándares de confort y seguridad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión