Renfe inicia la renovación del sistema de iluminación de la estación de Guadalhorce

Renfe ha iniciado esta semana las obras de renovación del sistema de iluminación de la estación de Guadalhorce, en Málaga. Esta actuación forma parte del ... plan de mejora de la eficiencia energética que la compañía ferroviaria desarrolla en diferentes puntos de la red, con el objetivo de modernizar las instalaciones y reforzar la seguridad tanto para los viajeros como para el personal ferroviario.

Según ha informado Renfe, los trabajos contemplan la sustitución completa de los sistemas actuales de alumbrado, tanto los de uso ordinario como los de emergencia, en las diferentes zonas del edificio. Las actuaciones se extenderán a los andenes, el vestíbulo, la zona exterior y los accesos, garantizando una iluminación más uniforme, eficiente y adaptada a los estándares de sostenibilidad energética.

La inversión prevista asciende a 381.426,83 euros, y el plazo de ejecución estimado es de tres meses. Durante este tiempo, se mantendrá operativa la estación, de manera que los usuarios del servicio de Cercanías podrán continuar utilizando las instalaciones con normalidad, aunque se podrán registrar ajustes puntuales en algunas áreas durante el desarrollo de los trabajos.

Además de la renovación de la iluminación, Renfe llevará a cabo mejoras y reformas funcionales en la estación de Guadalhorce, con el fin de optimizar su uso y mantenimiento. Este espacio forma parte de la línea C-1 de Cercanías, que conecta Fuengirola con Málaga Centro-Alameda, uno de los trayectos más utilizados del área metropolitana malagueña.

Modernización de los equipos

Con esta intervención, la operadora ferroviaria busca reforzar la seguridad de las instalaciones y mejorar las condiciones de visibilidad, especialmente en las zonas de tránsito y en los accesos exteriores. Asimismo, la modernización de los equipos permitirá reducir el consumo energético y los costes de mantenimiento, contribuyendo a un funcionamiento más sostenible de la infraestructura.

«Esta actuación que refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la fiabilidad y la calidad en la prestación del servicio ferroviario», explican desde Renfe

Desde la empresa han señalado que esta actuación se enmarca dentro de su estrategia de renovación tecnológica y compromiso con la eficiencia energética, que persigue la implantación de sistemas más respetuosos con el medio ambiente. En palabras de Renfe, se trata de «una actuación que refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la fiabilidad y la calidad en la prestación del servicio ferroviario».

La renovación del sistema de iluminación en la estación de Guadalhorce es una de las varias intervenciones que Renfe tiene previstas en el conjunto de estaciones de Cercanías de la provincia de Málaga, dentro de su plan de mantenimiento y modernización de infraestructuras. Con ello, la compañía continúa avanzando en la mejora de la experiencia de los usuarios y en la adaptación de sus espacios a los nuevos estándares de confort y seguridad.