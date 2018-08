La rehabilitación de los parques de Ronda se iniciará después de la feria La zona infantil de la Alameda del Tajo tras la remodelación de 2015. :: María garcía El Ayuntamiento invertirá cerca de 180.000 euros en los trabajos de mejora que llevará a cabo la empresa Contenur S.L. MARÍA GARCÍA Sábado, 18 agosto 2018, 00:18

El Ayuntamiento de Ronda, mediante la delegación municipal de Parques y Jardines que dirige el socialista Francisco Márquez, procedió el pasado jueves a la firma del contrato con la empresa Contanur S.L., que finalmente ha resultado ser la concesionaria de la renovación de los 18 parques infantiles con los que se cuenta en la ciudad del Tajo, incluyendo los existentes en sus pedanías de Los Prados y La Cimada.

Según ha explicado el edil socialista las actuaciones consistirán en su gran mayoría en «cambiar todos los suelos de los parques infantiles y la instalación de hasta trece juegos nuevos». Además, según se adelantó en el anuncio del proyecto, se cambiará la solería de los mismos por una con amortiguamiento en todas las instalaciones a excepción de una a petición de los vecinos. Esta ha sido una demanda muy recurrida especialmente en parques como la Alameda del Tajo, donde la zona de ocio, junto al tradicional estanque de los patos, mantiene un suelo de los denominados «chinos» desde la remodelación que inició el consistorio en julio de 2015, entonces liderado por María de la Paz Fernández (PP), actualmente en la oposición tras la moción de censura de PSOE, PA e IU. Desde aquel momento, han sido numerosas las quejas realizadas por los ciudadanos que ahora verán como sus peticiones han sido escuchadas.

Hay que recordar que el anuncio de estos proyectos que contarán con una inversión de 180.000 euros se produjo el pasado 20 de julio, entonces el delegado municipal responsable de este área del consistorio, previó que los trabajos podrían comenzar a finales de ese mismo o principios de agosto. Finalmente, será después de la celebración de la Feria y Fiestas de Pedro Romero, que tendrá lugar del 28 de agosto al 2 de septiembre, cuando comiencen las actuaciones en los 18 parques de Ronda. Ha sido el propio Márquez el que ha explicado que se debe a un retraso "provocado por la nueva Ley de Contratos que afecta no solo al nuestro si no a todos los Ayuntamientos". El socialista ha querido añadir que "me hubiera gustado que estos trabajos se hubieran hecho antes del verano, algo que ha sido imposible por toda la tramitación que tiene". "A estas alturas, en puertas de feria, se ha decidido que se empiece después de los festejos".

Será la primera vez que todos los parques rondeños cuenten con certificado de seguridad

Márquez ha querido insistir en que será la primera vez que todas las zonas infantiles rondeñas contarán con el certificado de seguridad "y con todas las garantías para que todos los niños puedan disfrutar de ellos", algo que no se había cumplido antes.

Este proyecto será llevado a cabo gracias a la inversión municipal que se ha producido después de que el Equipo de Gobierno recuperara, después de varios años sin él, el Capítulo de Inversiones dentro de los presupuestos rondeños, que ahora cuenta con una partida de 1,2 millones de euros para destinar "a la mejora de parques, calles, caminos, etc". Además de los espacios infantiles, también se han anunciado un plan de asfaltado y un nuevo osario.