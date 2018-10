Se reabre la polémica entre oposición y gobierno por los caminos públicos Un grupo senderista en un camino de Ronda :: M. G. El PP tramita 25 expedientes bajo una ordenanza que ahora mantiene que es «ineficaz» MARÍA GARCÍA Jueves, 1 noviembre 2018, 00:08

Hace un mes el grupo municipal popular defendía la existencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que se declaraban «nulos de pleno derecho» los expedientes de recuperación de los caminos públicos de Ronda, según afirmó la portavoz popular, María de la Paz Fernández, algo que ya desmintió entonces el delegado municipal de Patrimonio del Ayuntamiento de Ronda, el socialista Alberto Orozco. Ahora, el Partido Popular ha acusado a Orozco de mentir sobre este asunto después de que el pasado viernes el BOP recogiese la aprobación definitiva de la Ordenanza de Caminos Rurales, en la que se puede leer «al objeto de dar eficacia a la Ordenanza de Caminos Rurales de Ronda, en consonancia con la sentencia recaída en el RCA número 859/2005» una frase que le ha valido al PP para asegura que sí existía la sentencia que defendían hace un mes.

«Lo que estamos haciendo es cumplir con una providencia que nos remite el TSJA que nos dice por un lado tenemos que publicar la totalidad de la ordenanza y por otro presentar alegaciones con respecto a la no publicación de la totalidad de la misma», ha asegurado a SUR el concejal de Patrimonio. Así, Orozco ha explicado que la ordenanza se publicó en 2005 y que una sentencia en 2010 dijo que los propietarios de los caminos «se encontraban en situación de indefensión porque no estaba publicada en su totalidad. Ahora la providencia solicita que se explique por qué no se publicó en 2010».

Igualmente, el delegado de Patrimonio ha manifestado que «si el PP creía que no eran eficaces o no estaban publicadas en su totalidad, ¿por qué no lo hizo mientras gobernó de 2011 a 2016?». Además, Orozco ha recordado que el PP tramitó 25 expedientes bajo esta misma ordenanza, que ahora mantiene que es «ineficaz».