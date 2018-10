El PSOE solicita un pleno extraordinario, pero se le olvida la documentación

Horas después de finalizar las jornadas iniciales del 40º aniversario del Pacto de Antequera, la corporación municipal de la localidad estaba convocada en el salón de plenos, ya que el principal grupo de la oposición, el PSOE, había pedido la convocatoria de un pleno extraordinario para la aprobación inicial de los presupuestos municipales para 2019. Pero no llegó a su visto bueno, ya que los proponentes llevaron cien propuestas, pero no los capítulos de ingresos y gastos que deben llevar un proyecto de presupuestos. Tanto el PP, con mayoría absoluta, como IU, en la oposición, cuestionaron el error del PSOE de escudarse en su derecho de pedir la convocatoria de un pleno, pero no llevar la propuesta formal, por lo que en menos de 15 días, el gobierno local volverá a citarles para llevar su propuesta.

Mientras que el PSOE cuestionaba que no se cumplía la ley que dice que se han de presentar antes del 15 de octubre, PP e IU lo calificaban como «ridículo histórico», ya que no aportó documentación formal alguna ni datos económicos. El nuevo portavoz del PSOE y candidato a la alcaldía, Francisco Calderón, pidió que de manera «regular se establezca la celebración de un pleno monográfico en el que se debata la aprobación del presupuesto», lo que «sería un ejemplo de transparencia».

Francisco Matas (IU) le recriminó presentar unas propuestas sin ni siquiera una cifra económica. Por último, el portavoz del equipo de gobierno del PP, Ángel González, consideró que se trataba del pleno «más ridículo y esperpéntico de los celebrados en toda la democracia en Antequera».