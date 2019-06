El PSOE pide la apertura de la residencia San Carlos de Archidona FERNANDO TORRES Viernes, 7 junio 2019, 00:02

La portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Antonia García, y la alcaldesa en funciones de Archidona, Mercedes Montero, comparecieron ayer frente a la residencia San Carlos para que entre de nuevo en servicio y pueda atender a las personas mayores de la comarca. En una visita al municipio, García describió como un «engaño» que la Diputación Provincial haya abierto las puertas del centro para impartir unos talleres ocupacionales para mayores pero continúe sin poner en servicio la residencia después de las obras.

«Esta no era la finalidad de la residencia de San Carlos. La finalidad de esta residencia es que los mayores que se encuentran en la residencia de La Vega vuelvan a su residencia y que puedan hacer uso de ella mayores en riesgo de exclusión social o que están pendientes de una valoración», expresó la portavoz socialista en la institución provincial. Según García, el PP dirá que no está acreditada la residencia ni están concertadas las plazas. «Le quiero recordar al PP que ahora quien gobierna en la Junta son ellos, el mismo color político que gobierna en la Diputación. Las mismas exigencias que tenía el PP cuando el PSOE gobernaba en la Junta las tiene que tener ahora con su mismo grupo político», aseveró. De momento la Diputación no se ha pronunciado.

Recogida de firmas

Cree García que se trata de una residencia «con unas perfectas instalaciones, perfectamente adecuado y con un personal perfectamente adecuado». Por ello, y tras recordar las 3.000 firmas recogidas para la apertura de la residencia, insistió en que abrir la residencia para unos talleres, que además se anunciaron en plena campaña electoral, días antes de las elecciones municipales, es «un engaño a la ciudadanía». «No estamos en contra, pero se podrían llevar a cabo en otros espacios de Archidona o de la comarca. Esta residencia tiene que abrir sus puertas para atender a las personas mayores del municipio y la comarca», apuntó.

Por su parte, la alcaldesa en funciones de Archidona, Mercedes Montero, se mostró a favor de que los mayores reciban talleres ocupacionales y recordó que Archidona tiene «un montón» de espacio para que se den estos talleres ocupacionales. «No tiene por qué ser la residencia de San Carlos, aunque tampoco nos importaría que la residencia acogiera estos talleres siempre y cuando la reapertura hubiera sido para lo que llevamos tanto tiempo exigiendo».