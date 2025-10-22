Los socialistas de Alhaurín de la Torre reclaman al equipo de Gobierno que rebaje el IBI para compensar el «tasazo» de basura

La modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos domésticos en Alhaurín de la Torre, ... que ha supuesto el cobro de un nuevo tributo para empresas, autónomos y particulares, al desligar esta obligación impositiva del recibo del agua, como había ocurrido hasta este año, ha generado cargos que, en algunos casos, son de 913 euros al trimestre, es decir, 3.652 al año, con el consiguiente malestar entre muchos negocios del municipio.

El cobro de este recibo, no obstante, no es una excepción en este municipio, ya que se trata de una obligación para las administraciones locales, con el que dar cumplimiento a la Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno central, en transposición de las directivas de la Unión Europea.

Los contribuyentes han comenzado recientemente, entre finales de agosto y septiembre, a recibir estas notificaciones, debido a los tiempos que maneja el Patronato Provincial de Recaudación, al que Alhaurín de la Torre tiene encomendada esta tarea, al igual que otros municipios malagueños.

Lo que sí es distinto en el caso alhaurino es, por un lado, la diligencia para la entrada en vigor de la tasa, desde enero de 2025, ya que otros ayuntamientos van con más retraso, y por otro, el sistema de cálculo, en base a los datos de dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y a los metros cuadrados del local asociado al titular. De esta manera, se configuraron 7 grupos de generación de residuos y 8 tramos de superficie ocupada.

La combinación de uno y otro valor, determinan la tasa resultante. En el caso de los inmuebles destinados a viviendas, hay una cuota fija trimestral de 7,75 euros y otra variable (con la misma periodicidad) resultado de multiplicar una tarifa de 0,0002938 al valor catastral del objeto tributario. Este modelo de cálculo, por ejemplo, permite eximir del pago a los taxistas, que no trabajan en un inmueble, aunque sí declaren por el IAE. En Torremolinos, por citar otra fórmula, se decidió ampliar el número de los que pagan por la generación de basura industrial e incluir a los propietarios de viviendas de uso turístico para, de este modo, lograr que las arcas municipales ingresen, aproximadamente, un millón más este ejercicio. En Rincón de la Victoria, la aplicación de la norma estatal afecta a la Tasa Anual Media Ponderada correspondiente a las viviendas, estas pasan de 103,24 euros a 162,47. Con respecto a los comercios, de 277,21 a 404,35 euros. La unidad que más paga actualmente, la Vivienda Unifamiliar Aislada, de 153,70 euros al año sube hasta 216,80 euros. Para los comercios tipo, de 145,22 euros al año se llega 248,76 con la modificación.

Con este escenario, el portavoz del PSOE en Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha pedido al alcalde del municipio, Joaquín Villanova, que adopte medidas para que el «tasazo» de la basura no repercuta directamente en el bolsillo de los vecinos. «Otros alcaldes, incluso del PP, como el de Estepona, o el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que fue el primero que lo hizo, es que todo lo que se sube de la tasa de basura se bonifica, por ejemplo, en el IBI o en otras tasas municipales. Es decir, todo lo que se les sube por un lado, se les baja por el otro, con lo cual ese tasazo que hace que muchos vecinos tengan que pagar hasta tres veces más de lo que hacían hasta ahora, no les repercute en su bolsillo», ha explicado Márquez.

«Es cierto que el servicio de basura no puede ser deficitario. Pero es cada ayuntamiento el que aplica esta normativa en función de los criterios que establezca, y hay ayuntamientos que no han hecho esta subida como ha hecho el señor Villanova», ha afirmado.

Márquez ha recordado que el equipo de gobierno del PP ha aplicado una subida de la cuota trimestral del 60% y de la parte variable del 31%. A esto, ha añadido, hay que sumar, en sus palabras, «algo que no ha dicho la Unión Europea»: en 2023, tras las elecciones municipales, el alcalde subió cuatro tributos municipales: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la tasa de basura, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).