Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patronato Provincial de Recaudación, en Alhaurín de la Torre. SUR

Los socialistas de Alhaurín de la Torre reclaman al equipo de Gobierno que rebaje el IBI para compensar el «tasazo» de basura

Lamentan que los responsables municipales del PP no sigan ejemplo de compañeros de partido que han tomado esta medida, como ocurre en Estepona

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:15

Comenta

La modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos domésticos en Alhaurín de la Torre, ... que ha supuesto el cobro de un nuevo tributo para empresas, autónomos y particulares, al desligar esta obligación impositiva del recibo del agua, como había ocurrido hasta este año, ha generado cargos que, en algunos casos, son de 913 euros al trimestre, es decir, 3.652 al año, con el consiguiente malestar entre muchos negocios del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  2. 2

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  3. 3 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  4. 4 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  5. 5 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  6. 6

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  7. 7

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  8. 8

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  9. 9 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  10. 10 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los socialistas de Alhaurín de la Torre reclaman al equipo de Gobierno que rebaje el IBI para compensar el «tasazo» de basura

Los socialistas de Alhaurín de la Torre reclaman al equipo de Gobierno que rebaje el IBI para compensar el «tasazo» de basura