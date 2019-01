Los productores malagueños tampoco se libran de la crisis de precios de los cítricos La naranja ocupa 4.110 hectáreas en la provincia. :: sur Agricultores del Guadalhorce confían en que se produzca una recuperación de las cotizaciones AGUSTÍN PELÁEZ Miércoles, 23 enero 2019, 00:07

La campaña de cítricos de 2018/2019 no está siendo buena para los productores. Los bajos precios que están alcanzado citricos como la naranja tienen a los agricultores en vilo. Málaga es la cuarta provincia en producción de cítricos de Andalucía, con 9.900 hectáreas de cultivo, destacando sobre todo la comarca del Guadalhorce. Según el aforo de producción de cítricos de la Junta de Andalucía, la provincia repetirá esta campaña como la mayor productora de limón de la comunidad con una cosecha estimada de 74.616 toneladas. Por lo que respecta a la naranja, Málaga, según el aforo, prevé una producción de 89.049 toneladas, un 13% menos que en la anterior cosecha. En cuanto a la mandarina, la producción estimada será de 27.053 toneladas, frente a las 27.496 de la campaña 2017-2018. El sector cítrico de la provincia facturó en 2018 la cantidad de 68,45 millones de euros, lo que indica la importancia de los cítricos en el campo malagueño.

Según el gerente de la Sociedad Agraria de Transformación Cítricos de Málaga (Citrimasat) de Cártama, Guillermo Aranda, los productores de navelina de la provincia hace tiempo que recolectaron la cosecha, por lo que no han llegado a sufrir unos precios tan bajos como los que han sufrido y están sufriendo los productores de la Comunidad Valenciana y Sevilla. «No obstante, no han sido buenos», ha asegurado Aranda, que ha aclarado que la navelina no es una variedad muy abundante en la provincia.

Aranda ha manifestado que Citrimasat confía en que los precios de variedades como la navelate, cuya campaña de recolección comenzará previsiblemente la próxima semana en la provincia, sean mejores. «Son naranjas de una gran calidad por los azúcares que contiene, por lo que creemos que los precios serán mejores, aunque quizá no alcancen los de 2018», ha manifestado el gerente de Citrimasat, tras señalar que el consumo está algo parado.

El responsable de cítricos de COAG Málaga, Juan Bedoya, ha explicado que debido a esta crisis de precios hay productores que no están cogiendo sus naranjas. «Están tratando sus plantaciones para alargar la recolección y ver si los precios se recuperan algo, aunque la naranja si no se recoge termina cayéndose», ha señalado. Para COAG, los bajos precios de los cítricos están provocados principalmente por la entrada de naranjas de otros países, que han conseguido cuota de nuestro mercado debido a que en las dos últimas campañas los cítricos nacionales mejoraron de precio, por lo que algunas empresas optaron por buscarlos en terceros países. «Este año, a pesar del retraso en el inicio de la campaña, a las naranjas más tempranas les han afectado sobre todo la entrada de naranjas de Sudáfrica», según COAG.

En la provincia, la variedad de naranja más extendida es la Valencia late, cuya recolección comienza sobre los meses de abril o mayo, por lo que se desconoce como se verá afectada. Según Aranda, el limón y la mandarina están sufriendo también la crisis de precios de los cítricos con cotizaciones inferiores a la campaña anterior.