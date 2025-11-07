Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde de Coín, Francisco Santos, junto al primer teniente de alcalde, Antonio González en la presentación de los presupuestos. SUR

La red de agua potable y los caminos rurales acaparan casi la mitad de la inversión municipal de Coín para 2026

El Ayuntamiento gestionará un presupuesto total de 32,5 millones de euros, destinando 3 millones, de un total de 6,5 en inversiones, a infraestructuras hidráulicas y agrícolas dentro de un plan que también contempla mejoras en barrios, edificios públicos y zonas verdes

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Coín

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:07

Comenta

El Ayuntamiento de Coín ha presentado los presupuestos municipales para el próximo año 2026, unas cuentas económicas que traen novedades interesantes de cara al futuro ... en varios aspectos. Aunque es cierto que este año se han incrementado los presupuestos en un 5%, ascendiendo hasta los más de 32 millones de euros, en el área de inversiones la partida se ha visto reducida: pasa de unos 7,2 millones de euros en 2025 a 6,5 millones en este próximo ejercicio. Un área en la que casi la mitad del presupuesto, unos 3 millones de euros, la acaparan las obras en red de agua potable y saneamiento (1,2 millones) y el mantenimiento y mejora de caminos agrícolas (1,8 millones).

