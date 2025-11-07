La red de agua potable y los caminos rurales acaparan casi la mitad de la inversión municipal de Coín para 2026

El Ayuntamiento de Coín ha presentado los presupuestos municipales para el próximo año 2026, unas cuentas económicas que traen novedades interesantes de cara al futuro ... en varios aspectos. Aunque es cierto que este año se han incrementado los presupuestos en un 5%, ascendiendo hasta los más de 32 millones de euros, en el área de inversiones la partida se ha visto reducida: pasa de unos 7,2 millones de euros en 2025 a 6,5 millones en este próximo ejercicio. Un área en la que casi la mitad del presupuesto, unos 3 millones de euros, la acaparan las obras en red de agua potable y saneamiento (1,2 millones) y el mantenimiento y mejora de caminos agrícolas (1,8 millones).

Dicho proyecto de presupuestos municipales ha sido presentado en la comisión informativa a todos los grupos de la corporación municipal y el próximo jueves 13 de noviembre se debatirá en el Pleno para su posterior aprobación. Una primera toma de contacto que ha estado encabezada por el alcalde, Francisco Santos, el primer teniente de alcalde, Antonio González, y el resto de componentes de su equipo de gobierno.

Al desglosar este plan económico del municipio malagueño, se observa en el capítulo de ingresos un ascenso que alcanza los 33,9 millones de euros. Para Santos, esto se debe al crecimiento de la población, «puesto que un año más no se suben las tasas ni los impuestos municipales a nuestros vecinos». Asimismo, ha resaltado que la regla de gasto a la que están sometidas estas cuentas impide que el gasto sea igual al nivel de ingresos.

En cuanto al capítulo de gastos, también se ha producido un incremento. Concretamente, se han alcanzado los 9,3 millones de euros, un 12,5% más que en el año anterior. Entre las partidas destacan las destinadas a Servicios Sociales (200.000 euros), Medio Ambiente (500.000), Agricultura y Ganadería (161.000) o Deportes (350.000), entre otras. Todas ellas suben considerablemente con respecto a 2025.

En este sentido, el regidor coineño ha explicado que el motivo del aumento en el área de gastos es una muestra más de «la gran apuesta de este equipo de gobierno, que sigue buscando el fortalecimiento y la mejora de los servicios públicos». Asimismo, ha dejado claro que la presión fiscal sobre los vecinos es «bastante alta, no precisamente por los impuestos municipales, que están subvencionados en gran parte, sino por el resto de impuestos de otras administraciones, como el Gobierno central», puntualizó.

Además de las obras en la red de agua potable y saneamiento y el mantenimiento y mejora de caminos rurales, que obtendrán unos 3 millones de euros de los 6,5 millones previstos, habrá otras partidas con un importante respaldo económico por parte del Ayuntamiento. Es el caso del Plan de Barrios, que asciende este año a 600.000 euros, o el Plan de mejora de edificios municipales, dotado con 800.000 euros, parte de ellos destinados a llevar a cabo una reforma integral y ampliación de la Escuela de Música y Danza Municipal.

Inversiones Plan de Infraestructuras Hídricas 1,2 millones de euros

Plan de arreglo de caminos rurales 1,8 millones de euros

















Compra de terrenos 100.000 euros

Urbanizaciones 100.000 euros

Parques y jardines 150.000 euros

Mejoras en centros educativos 100.000 euros

Asimismo, aunque en menor medida, se invertirá 400.000 euros en el nuevo parque frente al Cuartel de la Guardia Civil y 100.000 euros en cada uno de los siguientes apartados: Plan de aparcamiento municipal, compra de terrenos y urbanizaciones. A su vez, parques y jardines (150.000 euros), proyectos de mejora de eficiencia energética (160.000 euros) y mejoras en centros educativos (100.000 euros) completan el total de las inversiones para este 2026.

«Son unos presupuesto reales, que continúan en la senda de estabilidad económica», reflexionaba el edil, que también recalcaba que en estas cuentas municipales prima por encima de todo el fortalecimiento y la mejora de todos nuestros servicios públicos: «Es al final lo que repercute de manera más directa en el día a día de nuestros vecinos», afirmaba.