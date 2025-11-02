Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Antequera tras presentar su proyecto a los medios de comunicación

Los Presupuestos de Antequera de 2026 alcanzarán los 53,6 millones de euros

El gasto social, la inversión y la fase final de la deuda heredada marcan los ejes del proyecto que se debatirá en Pleno el viernes 7 de noviembre

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:44

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Antequera aprobará los Presupuestos para el 2026 que alcanza la cifra de 53,6 millones de euros, el próximo viernes ... 7 de noviembre. Cuenta con la mayoría absoluta del PP por lo que saldrán adelante. El alcalde Manuel Barón los califica una iniciativa marcada por el gasto social, las inversiones y llegar a la última fase del pago de la deuda heredada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  3. 3

    Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  4. 4 El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles
  5. 5 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  6. 6

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  7. 7 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  8. 8 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara
  9. 9

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  10. 10

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los Presupuestos de Antequera de 2026 alcanzarán los 53,6 millones de euros

Los Presupuestos de Antequera de 2026 alcanzarán los 53,6 millones de euros