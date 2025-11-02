Los Presupuestos de Antequera de 2026 alcanzarán los 53,6 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento de Antequera aprobará los Presupuestos para el 2026 que alcanza la cifra de 53,6 millones de euros, el próximo viernes ... 7 de noviembre. Cuenta con la mayoría absoluta del PP por lo que saldrán adelante. El alcalde Manuel Barón los califica una iniciativa marcada por el gasto social, las inversiones y llegar a la última fase del pago de la deuda heredada.

La cifra para el 2026 se sitúa en 2,2 millones más que en los de 2025, quedando la cifra total presupuestada para el próximo año en 53.660.968 millones de euros. En 2025 fueron 51.464.797 millones de euros. Barón subraya que estos presupuestos «impulsan la inversión y encaminan el final de la deuda heredada», destacando en los mismos la inversión por las políticas sociales, por el tejido asociativo, por el comercio local o por la industria en el año de la consolidación del sector logístico y el desarrollo tecnológico.

En el reparto de estos presupuestos, el área que mayor cifra alcanza son los Programas Sociales con un total de 9,54 millones de euros, seguida de la de Obras y Empleo con un total de 7,45 millones de euros; así como los 2,26 millones de euros que se destinan a asociaciones sociales, entidades, cofradías o clubes.

En cuanto a inversiones, destacan los 4,87 millones de euros que se destinarán a actuaciones en barrios y anejos, así como en instalaciones deportivas (entre ellos la tercera fase del Pabellón 15 de Julio); así como reurbanización de las calles La Peña, Colegio y lateral de Era de San Roque destinando para ello 400.000 euros.

El teniente de alcalde de Hacienda, José Manuel Fernández, destaca la «excelente salud financiera del Ayuntamiento», que situará la deuda del consistorio en torno a los 3,5 millones de euros a final de 2026, lo que supone una reducción del 90 por ciento de la deuda de 35 millones de euros que se tenía en 2011.

La inversión y gasto por habitante alcanzará en 2026 los 1.250 euros. Y se seguirá sin subir impuestos municipales en dicho ejercicio. «El compromiso de este gobierno municipal es claro: seguir construyendo una ciudad moderna, viva, con oportunidades, sin poner y sin meter la mano en los bolsillos de los antequeranos. Unos presupuestos que garantizan el presente y preparan mejor futuro. Porque Antequera no se detiene y con nosotros nunca se detendrá. Porque Antequera con nosotros seguirá creciendo», concluye el Alcalde.