Polémica en Villanueva del Trabuco por la pérdida de más de 500 plantas en el Bosque de los Niños

El denominado Bosque de los Niños, un proyecto educativo que nació para acercar a los escolares de Villanueva del Trabuco al cuidado del medio ambiente, ... se ha visto gravemente afectado tras la pérdida de más de 500 plantas de las 572 que fueron colocadas durante su inauguración. El espacio, concebido para que los más pequeños apadrinaran y cuidaran su propio árbol, presentaba en los últimos días casi la totalidad de las plantaciones secas, lo que ha puesto el foco en el estado actual de la zona y en las condiciones que han llevado a este resultado.

500 plantas perdidas

El grupo político Trabuco Sí sostiene que la zona presenta «un estado deprimente», con la práctica totalidad de los ejemplares secos y sin rastro del mantenimiento prometido. La formación recuerda que el proyecto se presentó como una iniciativa emblemática para las familias y que contó con la participación de asociaciones y de voluntarios de Cruz Roja. Por ello consideran «especialmente doloroso» que se hayan perdido tantos ejemplares plantados por niños, cuyas placas nominativas todavía se encuentran en el lugar. De hecho, apuntan a un «abandono evidente» y señala también el deterioro de otras infraestructuras próximas, como los merenderos y las pozas, que llevan meses sin agua.

Además, la oposición cuestiona el contraste entre el despliegue mediático de la inauguración y el estado actual de la zona. Afirman que «el proyecto se anunció a bombo y platillo» pero terminó sin seguimiento. Trabuco Sí, que ya criticó la gestión municipal tras la pérdida del bosque de ribera en la zona de Higueral, sostiene que el caso del Bosque de los Niños confirma «una falta de planificación ambiental sostenida en el tiempo».

Desde el gobierno municipal, el concejal de Medio Ambiente, Alejandro Pascual, ofrece una versión distinta a SUR. Asegura que el proyecto nació desde la Consejería de Medio Ambiente como una experiencia educativa y que la responsabilidad del riego inicial recaía en las familias. «Los padres se comprometieron a cuidar cada uno sus árboles y al final no lo han hecho», afirma. Explica que no se trata de culpar a los menores, pero insiste en que «la responsabilidad la tenían los padres porque hablamos con ellos y se comprometieron».

Suministro eléctrico

Pascual detalla que, además de la falta de riego inicial, la zona sufrió un problema externo que agravó la situación. «Hemos tenido un problema con el suministro eléctrico, que nos ha tenido seis o siete meses sin poder tener agua en la zona de los merenderos», señala. Según el concejal, la bomba que alimentaba el riego del Bosque de los Niños quedó inoperativa hasta hace poco más de mes y medio, momento en el que el sistema quedó definitivamente reparado.

En la misma línea, el edil indica que, mientras la instalación no estaba en funcionamiento, decidió no reponer plantas porque «no voy a plantar árboles otra vez sabiendo que no hay agua o que no se van a regar». Una vez resuelto el problema técnico, asegura que se han replantado los ejemplares y que la zona cuenta ya con un sistema de riego automático para evitar nuevos episodios. «Ya está totalmente arreglado, ya se ha podido replantar y ahora sí tenemos garantías de que las plantas puedan agarrar», afirma.

Asimismo, también compara este episodio con una plantación anterior de la Diputación. «Plantaron 532 plantas y se les secaron todas excepto tres», recuerda, señalando que la pérdida de plantones jóvenes es un fenómeno frecuente si no se mantienen condiciones de riego adecuadas. Asegura que el equipo municipal lleva semanas trabajando en la zona, desbrozando, reponiendo tutores y realizando mejoras previas a la replantación. «Nosotros ya llevábamos dos semanas trabajando allí antes de que ellos grabaran el vídeo», afirma en referencia a las críticas de la oposición.

Mientras la confrontación continúa, el Bosque de los Niños se ha convertido en un símbolo del debate sobre la gestión ambiental en Villanueva del Trabuco. Trabuco Sí insiste en que el Ayuntamiento debe asumir responsabilidades por la pérdida de las plantaciones, mientras que el gobierno defiende que ya ha actuado y que la zona se encuentra «en condiciones» tras las últimas intervenciones. La evolución de las nuevas plantaciones y la percepción de los vecinos podrían determinar el alcance político de una polémica que ha calado profundamente en la localidad.