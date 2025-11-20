Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los árboles plantados en el Bosque de los Niños. SUR

Polémica en Villanueva del Trabuco por la pérdida de más de 500 plantas en el Bosque de los Niños

La oposición habla de «abandono evidente», mientras el Ayuntamiento sostiene que un prolongado fallo eléctrico explica el deterioro del espacio

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Villanueva del Trabuco

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

El denominado Bosque de los Niños, un proyecto educativo que nació para acercar a los escolares de Villanueva del Trabuco al cuidado del medio ambiente, ... se ha visto gravemente afectado tras la pérdida de más de 500 plantas de las 572 que fueron colocadas durante su inauguración. El espacio, concebido para que los más pequeños apadrinaran y cuidaran su propio árbol, presentaba en los últimos días casi la totalidad de las plantaciones secas, lo que ha puesto el foco en el estado actual de la zona y en las condiciones que han llevado a este resultado.

