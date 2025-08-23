Polémica con las obras de la avenida de España de Alhaurín de la Torre: denuncian la tala de «un histórico pino»

Las obras de la avenida de España de Alhaurín de la Torre son el escenario de una polémica, que se suma al malestar vecinal por ... la tardanza en su ejecución y a la propia preocupación del equipo de Gobierno por su retraso y los vaivenes con las constructoras. En esta ocasión, la controversia surge por la tala de un árbol de grandes dimensiones, el pasado 18 de agosto.

«Vergüenza lo que están haciendo con la avenida España. El último árbol que nos quedaba a este lado de la calle lo acaban de cortar, bajo el pretexto de que estaba enfermo, yo creo más bien que lo han dejado enfermar, ya que con las obras se han tocado sus raíces», lamenta Ana Jiménez, que documentó el corte del ejemplar y expresó su indignación a través de las redes sociales, además de acudir al Ayuntamiento para presentar una queja formal.

La preocupación por los efectos en su característica arboleda de la reforma de este eje del centro alhaurino, en plena transformación para convertirlo en una vía peatonal, surgieron con el comienzo de los trabajos, hace más de un año, cuando se procedió al derribo de los muros de hormigón y ladrillo visto que cerraban las jardineras.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, hicieron hincapié en la «necesidad de respetar los árboles de gran porte existentes en la actualidad y poner especial cuidado en su tratamiento, de forma que no sufran daños durante los trabajos». Además, se anunció que el proyecto también contempla arbustos de porte medio y grande, así como otras especies ornamentales, con el denominador común de que tengan capacidad de adaptación al clima de la zona, como, por ejemplo, los aligustres matizados y roystonea regia, la palma real.

En cuanto al árbol que ha sido retirado, de más de medio siglo, el área de Servicios Operativos, de la que depende Parques y Jardines, concreta que se trata de una araucaria, que se ha visto afectada por el polvo y el movimiento de tierra, por lo que había comenzado a secarse y a desplazarse en torno a los dos metros, tal y como advirtieron los residentes. Por lo tanto, ante esta circunstancia sobrevenida y el riesgo de desplome, se ha optado por el corte controlado. De hecho, fuentes municipales explican que se ha obrado de igual modo con otro ejemplar similar, que también presentaba síntomas avanzados de podredumbre y podía venirse abajo, con el consiguiente riesgo para las personas y los bienes.

No obstante, desde la Administración local defienden que el 85% de las especies arbóreas de la avenida de España se han trasladado a los terrenos del parque de San Joaquín, para ponerlos a salvo.

Sin acuerdo

El proyecto de reforma de la avenida de España no tiene el respaldo unánime de la Corporación Municipal. El portavoz del PSOE, David Márquez, que lamenta que, en el transcurso de los trabajos, se han cortado árboles que, en algunos casos, llevaban allí desde los años 50 del siglo pasado, recuerda que hace 3 años, cuando arrancó la reforma de esta calle, ya votaron en contra por considerar que se trata de una intervención «innecesaria y muy costosa, que va a acabar con una zona con gran encanto para convertirla en una explanada de granito». «Además, no será una calle accesible para los propios vecinos y los comercios, cuya actividad también ha visto afectada, con algunos cierres», critica.

Javier Caravias, concejal de la confluencia de Izquierda Unida, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz con Alhaurín de la Torre (Con Andalucía), también llama la atención sobre las consecuencias de este proyecto. «Los vecinos y vecinas nos han mostrado su desesperación e indignación por el estado de unas obras que, en principio, iban para dos meses y que van ya para casi dos años», asegura. El edil deja claro que, al tratarse una intervención de gran calado, el equipo de Gobierno debería de haber abierto el proyecto a la participación ciudadana.

Cambios

Las obras de la avenida de España comenzaron en octubre de 2023 y, desde el Gobierno local, confían en que estén concluida para noviembre.

El alcalde, Joaquín Villanova, admite 8 meses de retraso, una tardanza fruto de factores combinados, describe, como el cambio por triplicado de empresa constructora y la complejidad de la propia intervención, con afecciones en gran cantidad de servicios básicos, como la electricidad, a lo que hay que unir la telefonía o labores de retirada de fibrocemento, localizado en unos 900 metros de la red que había bajo esta céntrica calle, lo que ralentizó todavía más los avances

Se trata de una inversión de más de 850.000 euros de presupuesto, impuestos incluidos, que responde al interés municipal de reducir el tráfico de vehículos en el centro alhaurino, un anticipo de la futura Zona de Bajas Emisiones que habrá que implementar, de forma obligatoria, cuando el censo de habitantes supere los 50.000. Esto, conforme a las estimaciones de la Administración local, puede ocurre en 2030 o antes.

El resultado de esta reforma, enmarcada en los trabajos de canalización del arroyo Blanquillo, será la conversión de este eje en una de una nueva superficie para el tránsito y estancia del peatón de 4.026 metros cuadrados.