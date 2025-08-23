Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Momento de la tala del árbol en la avenida de España. SUR

Polémica con las obras de la avenida de España de Alhaurín de la Torre: denuncian la tala de «un histórico pino»

El Ayuntamiento, que deja claro que se han salvado el 85% de la masa arbórea de esta calle, explica que había riesgo de desplome del ejemplar

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:26

Las obras de la avenida de España de Alhaurín de la Torre son el escenario de una polémica, que se suma al malestar vecinal por ... la tardanza en su ejecución y a la propia preocupación del equipo de Gobierno por su retraso y los vaivenes con las constructoras. En esta ocasión, la controversia surge por la tala de un árbol de grandes dimensiones, el pasado 18 de agosto.

