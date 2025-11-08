El Pleno de Antequera aprueba los Presupuestos de 2026 con la negativa de la oposición

El Ayuntamiento de Antequera tiene ya aprobados los Presupuestos para el año 2026 que alcanza la cifra de 53,6 millones de euros, saliendo adelante ... con el voto del equipo de gobierno del PP (que tiene mayoría absoluta) y el vota en contra de la oposición, tanto del PSOE como el grupo de IU.

Marcados por el gasto social, las inversiones y llegando a la última fase del pago de la deuda heredada, según destaca el alcalde Manuel Barón en su presentación pública. La cifra para el 2026 se sitúa en 2,2 millones más que en los de 2025, quedando la cifra total presupuestada en 53.660.968 millones de euros.

Barón destaca que estos presupuestos «impulsan la inversión y encaminan el final de la deuda heredada», destacando en los mismos la inversión por las políticas sociales, por el tejido asociativo, por el comercio local o por la industria en el año de la consolidación del sector logístico y el desarrollo tecnológico.

Debate plenario

El teniente de alcalde de Hacienda, José Manuel Fernández, defendió el proyecto de presupuesto municipal que cumple en tiempo y forma y responsabilizó al portavoz socialista, José Luis Ruiz Espejo, de los 35 millones de euros de deuda heredada.

El grupo municipal de IU votó no porque considera que pese a las buenas gestiones económicas, no se apuesta por los servicios públicos, la cultura, la juventud, la vivienda y la participación ciudadana, expuso su portavoz Pilar Ruiz.

El PSOE votó en contra, argumentando que no son reales, que no responden a las necesidades de la ciudad: vivienda, residencias y atención as los barrios, según expuso su portavoz José Luis Ruiz Espejo.

Cerró las intervenciones la portavoz del equipo de gobierno el PP, Ana Cebrián, quien defendió la política que el PP lleva realizando desde hace 14 años con Manuel Barón al frente como alcalde. Buscan una ciudad en auge, con números reales y sin los gastos desmesurados que realizaba el PSOE anteriormente. Cebrián felicitó a su equipo por el trabajo conseguido.