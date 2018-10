La plataforma sanitaria reitera su petición de un segundo oncólogo para el hospital Vista aérea del nuevo hospital de la Serranía . :: sur El centro solo mantiene una plaza, a pesar de que se atiende a un total de 37 municipios de la comarca natural rondeña MARÍA GARCÍA Sábado, 20 octubre 2018, 00:04

El nuevo hospital de la Serranía atiende a un total de 37 municipios de la comarca natural de Ronda, que se reparten entre las provincias de Cádiz y la de Málaga, lo que supondría más de 85.000 habitantes. Sin embargo, para esos ciudadanos solo hay un médico especializado en oncología. Este hecho se ha convertido en una tradicional demanda de la Plataforma por una Sanidad Pública y de Calidad de Ronda, que lleva tiempo luchando porque se aumente en, al menos uno, el número de oncólogos. Precisamente, esta demanda ha vuelto a incendiar en las redes sociales, donde cientos de personas han compartido un cartel en el que se leía: «El recién inaugurado Hospital de la Serranía de Ronda se queda sin oncólogo en vacaciones. 37 pueblos, 85.000 personas sin oncólogo. ¡¡Nos están matando!!». Y es que al parecer, durante las tres próximas semanas no habrá especialista en oncología en Ronda, después de que el único médico para este área se vaya de vacaciones y no haya nadie que lo sustituya.

Desde el colectivo han explicado a SUR que al haber solo un facultativo, «cuando está de permiso, algo que como es normal le corresponde, la ciudadanía carece de esta prestación e incluso esta situación podría agravarse con su jubilación en los próximos años». Además, la plataforma ha querido recordar que «en el punto 5 de la PNL 10-16/PNLC-000289 se aprobó una segunda plaza de oncología, que aún no se ha llevado a cabo».

Centro de referencia

Desde el Área de Gestión Sanitaria Serranía de Ronda se ha informado de que «la atención sanitaria a las y los pacientes oncológicos está totalmente garantizada, puesto que el seguimiento de estos pacientes se realiza por los facultativos especialistas de Área de Medicina Interna con formación adecuada para ello. Y, además se cuenta con el apoyo de nuestro centro de referencia a nivel provincial con el que se está en constante y continua coordinación».

Aunque esta respuesta no es suficiente para el colectivo, que critica que «siempre se de por respuesta que la atención está garantizada pero no se piensa en que forma se garantiza». En este sentido, hay que recordar que si los pacientes tienen que acudir al centro de referencia del hospital, «que se encuentra a 100 km», ello supone que deben trasladarse hasta la capital malagueña «con las consiguientes consecuencias para los enfermos de oncología con los complicados efectos de sus tratamientos». Una situación que se potencia cuando el especialista oncólogo de Ronda no se encuentra de servicio en el hospital.

Además, desde la Plataforma por una Sanidad Pública y de Calidad se ha querido hacer hincapié en que en el Plan Andaluz Oncológico se recomienda que «los tratamientos para estos pacientes se den en los hospitales comarcales y que si es necesario, sean los oncólogos del centro de referencia los que se trasladen al municipio».