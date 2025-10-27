Una plaga de moscas altera la vida diaria en la barriada de El Sexmo, en Cártama

En la barriada de El Sexmo, en Cártama, los vecinos llevan desde hace varias semanas con un importante malestar debido a una plaga de moscas. ... Argumentan que los insectos han invadido viviendas, comercios y espacios públicos, provocando problemas de salubridad y un ambiente insoportable. Una situación que ha afectado al colegio de la zona, y el sector de la hostelería , que se ha visto obligado a anular mesas en las terrazas por no poder atender a los clientes en condiciones higiénicas mínimas.

Chesco Serrano, es uno de los vecinos de esta barriada que se ha visto afectada. Aunque reconoce que «la situación se ha tranquilizado esta última semana», han pasado un mes complicado debido a esta pequeña invasión de moscas. «Mi hijo pequeño, que está en el colegio, me dijo 'Papá hemos estado haciendo un concurso a ver quién cazaba y mataba más'», comentaba a modo de anécdota el cartameño.

Asimismo, Serrano afirma que tanto los negocios de la zona como los vecinos en general se encuentra muy molestos ante esta situación que calificó como fuera de lo normal: «Dejabas la ventana abierta un segundo y entraban como 20 moscas a la casa. Era horrible».

Por su parte, desde el Ayuntamiento se apunta a que puede tratarse de una «nube de insectos» procedente del campo, un fenómeno natural que habría llegado a la barriada como si fuera «un panal de abejas». También se señala la influencia de las condiciones climatológicas, ya que el calor inusual para esta época del año puede estar favoreciendo la proliferación de larvas y la presencia de moscas en una cantidad poco habitual. El organismo municipal ha recordado que en zonas rurales este tipo de situaciones pueden darse igual que ocurre con los mosquitos en verano.

Primeras actuaciones

De hecho, el propio alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha confirmado a SUR que desde el Ayuntamiento ya se han realizado las primeras actuaciones para intentar controlar la situación. En el entorno del colegio se han colocado cebos y se ha llevado a cabo una limpieza y desinfección durante el pasado fin de semana con el objetivo de reducir la presencia de insectos.

Según ha señalado, «parece que ya hay menos moscas» y la situación está empezando a mejorar. Gallardo, además, ha añadido que, por ahora, no se ha detectado un foco claro de proliferación, aunque si el problema se prolonga en el tiempo «habrá que investigar si existe algún foco de larvas o alguna causa concreta».

El regidor ha insistido en que el Ayuntamiento permanecerá «pendiente de la evolución» y actuará «en función de lo que se vaya produciendo», destacando que no siempre es posible actuar de forma inmediata ante este tipo de fenómenos naturales. También ha pedido la colaboración de los vecinos para que eviten tener recipientes con agua en patios o jardines que puedan favorecer la aparición de insectos. Gallardo ha recordado que «las moscas buscan zonas de sombra y refugio del calor» y que es normal que se acerquen a las viviendas en busca de espacios más frescos, especialmente en un entorno de campo como El Sexmo.

Por su parte, el Partido Popular de Cártama ha presentado un escrito formal en el Ayuntamiento exigiendo una actuación inmediata y eficaz que ponga fin a la plaga. El portavoz popular, Pedro Pardo, ha calificado la situación de «insostenible» y ha advertido de que el problema podría estar relacionado con deficiencias en la red de saneamiento o vertidos no controlados, por lo que ha reclamado una investigación urgente. «No se puede mirar hacia otro lado ante un asunto que afecta directamente a la salud pública y al bienestar de cientos de familias. El Ayuntamiento debe actuar sin demora para eliminar el foco del problema», ha afirmado Pardo.

El PP también ha exigido que se refuerce la limpieza y desinfección en toda la barriada y que se informe con transparencia a los vecinos sobre las actuaciones que se están llevando a cabo. «Los vecinos de El Sexmo merecen una respuesta y soluciones ya», han subrayado desde el grupo municipal. Además, la formación ha reiterado su compromiso de seguir denunciando la falta de atención y de medios en los barrios del municipio, reclamando que se adopten medidas preventivas para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse en el futuro.