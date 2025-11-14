Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El delegado territorial Fernando Fernández, junto al alcalde Félix Lozano y técnicos municipales, durante la visita a las actuaciones realizadas en Pizarra. SUR

Pizarra recupera su red de cauces y caminos tras una inversión de más de un millón por parte de la Junta

Los trabajos incluyen restauración geomorfológica, retirada de acarreos y reconstrucción de muros, además de mejoras en diez caminos rurales afectados por temporales

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Pizarra

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:34

El municipio malagueño de Pizarra ha recuperado parte importante de su red de cauces y caminos rurales gracias a una inversión de 1.135.572, ... 77 euros realizada por la Junta de Andalucía para reparar los daños provocados por la DANA de octubre y noviembre de 2024, así como por el tren de borrascas de 2025. El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, Fernando Fernández, ha visitado las zonas intervenidas acompañado del alcalde, Félix Lozano, concejales y técnicos municipales, con el objetivo de comprobar el resultado final de unas actuaciones que concluyeron el pasado mes de octubre.

