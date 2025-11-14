Pizarra recupera su red de cauces y caminos tras una inversión de más de un millón por parte de la Junta

El municipio malagueño de Pizarra ha recuperado parte importante de su red de cauces y caminos rurales gracias a una inversión de 1.135.572, ... 77 euros realizada por la Junta de Andalucía para reparar los daños provocados por la DANA de octubre y noviembre de 2024, así como por el tren de borrascas de 2025. El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, Fernando Fernández, ha visitado las zonas intervenidas acompañado del alcalde, Félix Lozano, concejales y técnicos municipales, con el objetivo de comprobar el resultado final de unas actuaciones que concluyeron el pasado mes de octubre.

Durante la visita, Fernández y el equipo técnico repasaron los trabajos ejecutados en varios puntos del municipio, entre ellos el río Guadalhorce a su paso por el Camino de Villalón y diferentes áreas de la Vega de Pizarra, donde la fuerza del agua causó importantes deterioros en cauces e infraestructuras públicas. Las obras se han centrado en la restauración geomorfológica del dominio público hidráulico, fundamental para devolver al cauce su configuración natural tras los episodios de lluvias extraordinarias y para asegurar un desagüe adecuado ante futuras crecidas.

Entre las actuaciones ejecutadas destacan la recuperación de la sección hidráulica, esencial para permitir el flujo eficiente del agua en momentos de avenida; la retirada de acarreos y sedimentos acumulados tanto en el cauce como en obras de drenaje transversal; y la reconstrucción de muros de escollera y badenes que habían quedado inutilizados tras los temporales. Estas intervenciones se han llevado a cabo en el Arroyo de las Cañas, el Arroyo de Corrales y el río Guadalhorce, tres puntos especialmente afectados por los fenómenos meteorológicos del último año.

Línea de trabajo

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural mantiene desde hace años una línea de trabajo continua en la provincia de Málaga para la restauración ambiental y geomorfológica de cauces públicos en zonas no urbanas, dentro del ámbito de la Cuenca Mediterránea. El objetivo principal de estas actuaciones es reducir el riesgo de inundaciones y garantizar la capacidad de los cauces para responder ante episodios de lluvias intensas, protegiendo así a la población y a sus bienes. La ejecución de estas obras forma parte del encargo formalizado en julio de 2023 con la Empresa de Transformación Agraria, TRAGSA, como medio propio instrumental de la administración (expediente 11-2023-ES).

Además de los daños en cauces, la dana de octubre de 2024 provocó importantes afecciones en la red de caminos rurales del municipio. El Ayuntamiento solicitó su reparación mediante la declaración de emergencia, que incluyó seis caminos. Las obras, finalizadas en julio de 2025, contaron con un presupuesto de 47.073,28 euros. A estos desperfectos se unieron los ocasionados por las borrascas de febrero y marzo de 2025, que motivaron una nueva declaración de emergencia para intervenir en dos caminos adicionales, cuyos trabajos se completaron en octubre de 2025 con una inversión de 112.172,18 euros.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Pizarra gestionó ayudas a través del GDR Valle del Guadalhorce, dentro del Programa LEADER. En la convocatoria de 2022 se aprobó la subvención para el proyecto de mejora de los parques de Zalea y Cerralba, con un importe de 99.062,23 euros, equivalente al 90% del total. La solicitud de pago, presentada el 28 de agosto de 2025, se encuentra actualmente en fase de instrucción y pendiente de abono definitivo.

En total, entre trabajos de mejora y reparaciones de emergencia, en Pizarra se han ejecutado actuaciones en diez caminos rurales, con un coste acumulado de 500.940,61 euros, a los que se suma la ayuda comprometida del Programa LEADER. Con todo ello, la inversión total realizada entre los años 2019 y 2025 asciende a 600.002,84 euros únicamente en materia de caminos rurales, reflejando la importancia de estas infraestructuras para la movilidad vecinal y agrícola, y la necesidad de mantenerlas operativas tras los daños ocasionados por los temporales.