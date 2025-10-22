Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La piscina cubierta de Cártama vista desde arriba. SUR

La piscina cubierta de Cártama abrirá en diciembre tras más de dos años de espera

Finalizada en 2023, la infraestructura permaneció cerrada por los problemas en las licitaciones hasta que la empresa malagueña Vals Sport asumió la concesión y ultima ya su apertura antes de final de año

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:20

La piscina cubierta de Cártama se prepara al fin para abrir sus puertas a comienzos de diciembre, más de dos años después de que concluyeran ... las obras de construcción. La instalación, una de las más esperadas por los vecinos, pondrá en marcha su actividad antes de que acabe el año y permitirá ampliar la oferta deportiva del municipio con un moderno complejo acuático y de fitness en la Ciudad Deportiva. Con ello, se cerrará una de las etapas más largas y accidentadas en la tramitación de una infraestructura municipal en la localidad.

La piscina cubierta de Cártama abrirá en diciembre tras más de dos años de espera