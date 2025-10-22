La piscina cubierta de Cártama abrirá en diciembre tras más de dos años de espera

La piscina cubierta de Cártama se prepara al fin para abrir sus puertas a comienzos de diciembre, más de dos años después de que concluyeran ... las obras de construcción. La instalación, una de las más esperadas por los vecinos, pondrá en marcha su actividad antes de que acabe el año y permitirá ampliar la oferta deportiva del municipio con un moderno complejo acuático y de fitness en la Ciudad Deportiva. Con ello, se cerrará una de las etapas más largas y accidentadas en la tramitación de una infraestructura municipal en la localidad.

La piscina, terminada desde 2023, permanecía cerrada a la espera de una empresa gestora que asumiera su explotación. Varias licitaciones quedaron desiertas, lo que fue prolongando la espera y generando cierto malestar entre los vecinos y debate político en el municipio. En esos primeros intentos, ningún licitador logró completar correctamente la documentación técnica requerida o presentar una propuesta económicamente viable. La situación llevó incluso a la oposición a calificar el proceso como un «fracaso anunciado», al considerar excesivas las condiciones del contrato, mientras que el equipo de gobierno defendió la legalidad y solvencia del procedimiento.

Durante este tiempo, el edificio permaneció terminado, con todos los sistemas técnicos en funcionamiento y un contrato de mantenimiento que garantizaba su conservación. Desde el Ayuntamiento se insistía en que la instalación estaba lista «para abrir en cualquier momento», pero la falta de adjudicatario impedía su puesta en marcha. Finalmente, el concurso público logró resolverse a favor de Vals Sport, una empresa malagueña con amplia experiencia en la gestión de centros deportivos, que se encargará de la explotación del recinto durante los próximos siete años.

Asimismo, el nuevo contrato permitirá poner en funcionamiento no solo la piscina cubierta, sino también un complejo deportivo multidisciplinar que incorporará gimnasio, salas de actividades, zona wellness y pistas de pádel. En estos momentos, la adjudicataria está finalizando el equipamiento de las salas y la instalación del mobiliario deportivo, con la previsión de abrir las puertas en las primeras semanas de diciembre. Desde la empresa explican que el centro ofrecerá una «amplia oferta deportiva y familiar», con actividades acuáticas, clases dirigidas, programas terapéuticos y campamentos infantiles.

Parte técnica

En la parte técnica, el recinto cuenta con una piscina principal de 25 metros de largo por 12,5 de ancho y seis calles, además de una piscina de relajación de 7x3 metros, cinco pistas de pádel, zonas de bienestar con sauna y baño turco, vestuarios, cafetería y diversas salas polivalentes. El edificio, con más de 2.600 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 4.000 metros, se ha diseñado siguiendo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con una planta fotovoltaica que cubrirá hasta el 70% del consumo eléctrico.

La adjudicación a Vals Sport ha sido el paso definitivo tras una larga tramitación. La empresa, que gestiona nueve centros deportivos en distintos puntos de la provincia (entre ellos en Teatinos, Churriana o Ciudad Jardín) sumará con Cártama su décimo gimnasio y el primero en el Valle del Guadalhorce. Desde la compañía aseguran que su intención es convertir la instalación «en un referente de salud y bienestar en la comarca» y ofrecer un servicio «moderno, accesible y de máxima calidad».

Jorge Gallardo afirma que la apertura de la piscina cubierta «supone un salto de calidad en los servicios públicos de Cártama»

Cabe recordar, que el proceso para llegar a este punto no ha sido sencillo. El Ayuntamiento recibió la obra en septiembre de 2023, tras una inversión cercana a los seis millones de euros, y desde entonces se ha enfrentado a distintas dificultades administrativas. El primer teniente de alcalde, Miguel Espinosa, explicó hace varios meses atrás que el Consistorio no podía asumir la gestión directa del recinto por limitaciones legales en la contratación de personal, ya que el funcionamiento del centro requiere al menos 22 trabajadores. Por ese motivo, se optó por mantener el modelo de concesión administrativa, con control público y gestión privada, como ocurre en otras ciudades andaluzas.

Superados todos los trámites, el Ayuntamiento confía en que la apertura del centro deportivo se convierta en un punto de inflexión para el municipio. El alcalde, Jorge Gallardo, considera que la puesta en marcha de la piscina «supone un salto de calidad en los servicios públicos de Cártama» y que responde a las demandas de una población «cada vez más joven, activa y comprometida con el deporte». Desde el Consistorio destacan que el nuevo complejo será un espacio de convivencia y salud que reforzará la posición de Cártama como referente deportivo en el Valle del Guadalhorce.