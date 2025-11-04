El peligro de derrumbe de una casa obliga a desalojar a tres familias en Antequera

El Ayuntamiento ha cerrado la entrada a la calle La Estrella en su entrada por la plazuela de San Bartolomé, por el peligro de desplome ... de una casa, por lo que la familia que vivía en ella y las dos adjuntas, han tenido que ser desalojadas por el peligro de derrumbe, según fuentes municipales, policiales y de los propios vecinos.

Hace tres semanas, se desalojó a dos mujeres que vivían en la casa en ruinas, al detectar el incremento de grietas en la segunda planta que lleva tiempo inclinándose hacia la calle. Este pasado fin de semana, vecinos denunciaron la caída de cascotes, por lo que el consistorio mandó desalojar la casa vecina y la que hay en frente, casualmente donde vive el periodista Antonio Pampliega.

La zona se ha perimetrado hasta tres veces. Tras la primera con la clausura de la casa en cuestión, se reforzó el precintado, ya que un familiar de las dos mujeres acudía diariamente para alimentar a unos perros que acompañaba a la familia. El sábado, ante la nueva denuncia, técnicos municipales y bomberos aconsejaron desalojar a las dos casas anexas ante el peligro del alzado. Fueron atendidas por el programa municipal urgente de situaciones de emergencia.

Entre el lunes y el martes, una de las familias intentó entrar de nuevo en su hogar al no estar conforme con la solución provisional de residencia, por lo que se levantaron unas vallas más altas. El problema por solventar es cómo superar la situación, quién debe costear el derribo y dónde y cómo deben de permanecer las dos familias afectadas por el peligro de la calle.