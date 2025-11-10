La pedanía de Alhaurín el Grande, Villa del Guadalhorce, estrena su primer cajero automático

La pedanía de Villa del Guadalhorce, en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, cuenta ya con su primer cajero automático, un servicio largamente demandado ... por los vecinos y que desde hace unos días permite acceder a efectivo y realizar operaciones bancarias básicas sin necesidad de desplazarse a otros puntos del municipio.

Este cajero es, de hecho, el primero instalado en Andalucía dentro del programa piloto impulsado por la Junta para garantizar el acceso a servicios financieros en pequeñas localidades donde ya no existen oficinas bancarias. «Supone un paso imprescindible para mejorar los servicios públicos y cubrir necesidades básicas del día a día», explicó la concejala de Villa del Guadalhorce, Susana García, quien recordó que se trata de una petición reiterada por los vecinos de la pedanía.

Por su parte, el alcalde, Anthony Bermúdez expresó su «enorme satisfacción» por un proyecto que considera estratégico para Villa del Guadalhorce. «Es una reivindicación histórica que se hace realidad. Este recurso permitirá a nuestros vecinos disponer de mayor autonomía y evitar desplazamientos continuos para operaciones tan sencillas como sacar dinero o consultar movimientos», señaló. El regidor recordó además que esta actuación se suma al refuerzo previo de la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano en la pedanía, «que ya facilita numerosos trámites administrativos sin necesidad de acudir al casco urbano».

Desde el organismo municipal, destacaron también el trabajo conjunto entre las áreas de Villa del Guadalhorce y Desarrollo Económico, así como la colaboración económica y técnica de la Junta de Andalucía y la implicación de la entidad Unicaja, responsable de la instalación y funcionamiento del cajero. «Sin esta cooperación institucional, hubiera sido imposible lograrlo», apuntó Bermúdez.

Programa autonómico

El cajero de Villa del Guadalhorce forma parte del programa Andalucía TRADE, gestionado por la Dirección General de Planificación Económica de la Junta. Su objetivo es garantizar el acceso al efectivo en zonas rurales mediante incentivos que cubren el 100% de los gastos de adecuación de inmuebles, instalación y mantenimiento del servicio.

Según explicó el secretario general de Economía, José Manuel Alba, la iniciativa nació como una experiencia piloto con una dotación de 300.000 euros y la previsión inicial de instalar quince cajeros. Sin embargo, la demanda superó las expectativas y se han presentado proyectos para 18 núcleos de población, que beneficiarán a casi 14.000 vecinos de cinco provincias andaluzas.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande reafirmó que continuará promoviendo actuaciones que garanticen un desarrollo equilibrado en todo el municipio. «Nuestro compromiso es que ningún vecino tenga menos oportunidades por vivir en una pedanía. Hoy damos un paso importante en esa dirección», concluyó el alcalde.