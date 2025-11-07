Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los bordados son de hace 200 años y se utilizaban en el palio que utilizó hasta 1895 A.J.G.

El patrón de Antequera visita este sábado el cementerio

Lo hará en procesión extraordinaria, recuperando un palio-dosel del siglo XIX

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:13

El Señor de la Salud y de las Aguas procesiona extraordinariamente este sábado 8 de noviembre en Antequera con motivo del 350 aniversario de la ... fundación de la Real Hermandad. Visitará el Cementerio, para lo que saldrá por la mañana a las 9.15 horas desde San Juan y regresará por la tarde a las 16.30 horas.

