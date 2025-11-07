El patrón de Antequera visita este sábado el cementerio

El Señor de la Salud y de las Aguas procesiona extraordinariamente este sábado 8 de noviembre en Antequera con motivo del 350 aniversario de la ... fundación de la Real Hermandad. Visitará el Cementerio, para lo que saldrá por la mañana a las 9.15 horas desde San Juan y regresará por la tarde a las 16.30 horas.

Lo hará recuperando el trono con dosel que llevó al menos hasta 1895, ya que en 1896 estrenó el actual palio neogótico. Para ello se han basado en la antigua fotografía de 1876 con la que han buscado prepararlo lo más fiel a esa estampa de hace dos siglos. El Señor volverá a llevar pelo natural en un peluca confeccionada nueva para la ocasión; así como el paño de pureza que ha aparecido en una casa de una familia relacionada con el Patrón y que lo ha entregado junto a otro.

Irá bajo dosel en forma de palio, con dos varales en la parte delantera. Se mantiene la bambalina frontal que se ha estado utilizando para las novenas, así como varias de las estrellas de plata del fondo.

La salida por la mañana hasta el Cementerio

A las 9.15 horas está prevista la salida desde su iglesia-sede de San Juan, subiendo por Niña de Antequera, El Carmen, Las Descalzas sobre las 10,15 horas, Carrera de Madre Carmen, Plaza de Santiago sobre las 11 horas con encuentro con Santa Eufemia, Belén, Puerta de Granada y llegada al Cementerio sobre las 12 horas donde se celebrará una misa a las 12,30 horas. Le acompañará la Banda Municipal de la Roda de Andalucía y se formará un cortejo parecido a los del mes de mayo.

Por la tarde, partirá a las 16.30 horas del Cementerio, esta vez con la Banda de Música de Otura, para subir por calle Córdoba, Cuesta de Archidona, Santiago, Carrera de Madre Carmen, Cristo de los Avisos sobre las 17,30 horas, Plaza Fernández Viagas, Plaza de San Francisco, calle Duranes sobre las 18,15 horas, calle Lucena, San Agustín y San Sebastián a las 19 horas. Para terminar subiendo por Zapateros, Viento, Caldereros, Portichuelo, entrando a la iglesia de Santa María de Jesús, para seguir por Cuesta Real, Plaza Carmen Acedo a las 20,30 horas y regreso a San Juan alrededor de las 21 horas. Terminando un día histórico para el Patrón en su 350 aniversario.

Recuperación de unos bordados de hace dos siglos

La presentación del dosel contó con el hermano mayor de la Real Hermandad, Gabriel Robledo, el alcalde Manuel Barón y José María Muñoz-Poy Sánchez por la empresa Santa Conserva que ha restaurado el palio. Para Robledo se trata de «la puesta en valor de una pieza que es un elemento sustancial a lo que es la devoción al Señor, que es su dosel».

Por parte de José María Muñoz-Poy Sánchez, de Santa Conserva, se informa que se no se conservaban todos los elementos originales. «Hay que decir que la pieza, al ser tan antigua, ya tuvo un traspaso a principios del siglo XX y nosotros lo que hemos hemos hecho es de conservar el tejido de los años 20 y todos sus elementos». Se han quitado los añadidos, «que creemos que son posteriores, que afeaban la pieza y sobre todo adulteraban, digamos, lo que es el bordado antequerano típico».

Paralelamente, el alcalde Manuel Barón destaca que «el Ayuntamiento de Antequera de una ciudad que es patrimonial 100 por 100%» donde también hay textiles que conservar y mejorar. Tras el manto de la Virgen de los Dolores, y ahora «el paño dosel del Santísimo Cristo de la Salud y de las Aguas» donde el Ayuntamiento «tiene una responsabilidad con lo que supone el la conservación del patrimonio local y el textil forma un lugar destacadísimo de todo lo que significa el patrimonio artístico antequerano. Y con más razón, porque es el patrón de la ciudad y entonces la ciudad tiene que lógicamente amparar, en este caso a su patrón».