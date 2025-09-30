Patricia Navarro: «Menos impuestos y menos burocracia se traduce en más empleo y más inversión»

La delegada del Gobierno Andaluz en Málaga, Patricia Navarro, destaca que el ente andaluz lleva aprobadas siete bajadas de impuestos desde 2019, lo que ha ... supuesto el ahorro de 1.000 millones de euros entre los contribuyentes. Con «menos impuestos y menos burocracia se traduce en más empleo y más inversión», según ha compartido en la visita a las instalaciones de Lucinve en el Parque Empresarial de Antequera.

Navarro enumera la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, la bonificación del patrimonio y deducciones en IRPF y vivienda, lo que posibilita la atracción de empresas a la provincia malagueña que cuenta con 60.000 empresas, 1.130 más que hace un año. En este incremento, Antequera es parte responsable con la importancia del sector logístico, con empresas como Lucinve. «Si el corazón de Andalucía late, es gracias a empresas» como la que ha visitado.

Lucinve lleva seis años en el municipio y en 2023 abrió una segunda en el Parque Empresarial, en la zona que luego llegó Lumon, ahora está Leroy Merlin construyendo y vendrá Ikea. Además, la empresa automovilística proyecta una ampliación de 10.000 metros cuadrados y una nueva inversión de 3 millones de euros.

A Navarro le han acompañado el alcalde de la ciudad, Manuel Barón, además del diputado andaluz José Ramón Carmona, además del vicepresidente provincial Juan Rosas, el delegado territorial Antonio García, además de otros miembros de la corporación. Barón ha vuelto a reclamar al Gobierno de España el arreglo urgente de la A-7282 que da entrada a la ciudad desde Málaga y a este Parque Empresarial.

Espera que el Ministerio de Transportes responda a su competencia, ya que ese tramo sigue siendo de titularidad estatal. Los camiones no pueden pasar por seguridad vial y la imagen no es adecuada. Ante el silencio del Gobierno, Barón anuncia que «estamos en un enclave puramente logístico« y si siguen sin responder, optará por gestiones como con el Cuartel de la Guardia Civil, que dio una alternativa en un plazo, recibiendo al fin la respuesta.