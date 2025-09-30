Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Patricia Navarro conversa en Antequera con el alcalde Manuel Barón, junto al diputado andaluz José Ramón Carmona A.J.G.

Patricia Navarro: «Menos impuestos y menos burocracia se traduce en más empleo y más inversión»

El alcalde de Antequera advierte a Transportes que si no arregla la carretera de acceso, tendrá que notificárselo

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:48

La delegada del Gobierno Andaluz en Málaga, Patricia Navarro, destaca que el ente andaluz lleva aprobadas siete bajadas de impuestos desde 2019, lo que ha ... supuesto el ahorro de 1.000 millones de euros entre los contribuyentes. Con «menos impuestos y menos burocracia se traduce en más empleo y más inversión», según ha compartido en la visita a las instalaciones de Lucinve en el Parque Empresarial de Antequera.

