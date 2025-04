¿Qué pasa con el PSOE de Alhaurín de la Torre durante esta Semana Santa?

Habitualmente es la oposición la que fiscaliza la labor del equipo de Gobierno, pero, durante esta Semana Santa, en Alhaurín de la Torre, se giran ... las tornas. Al Partido Popular, en este Gobierno municipal, con holgada mayoría, desde 1999, le ha chirriado la decisión del partido más votado de la oposición, el socialista, de no acudir a las procesiones como grupo, para participar de forma conjunta en los cortejos, y hacerlo «de forma individual, a título particular».

El portavoz del PSOE en esta Corporación, David Márquez, reconoce que esta medida fue debatida en el seno de la agrupación local y que salió adelante, lo que supone un cambio con respecto a otros años. Eso no quita, advierte, que los concejales y concejalas de esta fuerza vayan a dejar de ir a los desfiles de la Pasión alhaurina.

Sin ir más lejos, precisa, tanto él como sus compañeras Patricia Alba y Micaela García, acudieron a la salida de La Pollinica, el Domingo de Ramos. En su caso, concreta, de hecho, tiene previsto estar todos los días grandes, tanto solo como en familia. Otros militantes, harán lo propio, anuncia. Además, los nexos de estos ediles con las cofradías locales son notables, por ejemplo, deja claro Márquez, el llegó a ser pregonero de la Cofradía de Los Verdes. Por lo tanto, no entiende que se haya generado revuelo con la postura de su partido durante estas celebraciones religiosas.

No obstante, la presencia de los miembros de la Corporación en los distintos actos públicos que se organizan a lo largo del año, ha llegado hasta el pleno. Precisamente, el PSOE abrió el debate sobre la necesidad de contar con un reglamento que, entre otras cosas, aclare el lugar de cada representante público, para que esta cuestión, no quede al albur de la entidad promotora. El propio alcalde, Joaquín Villanova, al igual que pidió a los socialistas que reconsideraran su decisión de no ir como grupo a las procesiones, también abrió la puerta a que el personal de protocolo municipal vele por ordenar estas cuestiones y aporte sugerencias, a otras instituciones, si se considera necesario, llegado el caso.

Pero, aunque sin desdeñar esta posibilidad, los populares alhaurinos consideran que, a todos los corporativos, les corresponde un papel de acompañamiento y respaldo a las celebraciones locales y a sus asociaciones y colectivos y, cuando llega a Semana Santa, dice el concejal José Manuel de Molina, en nombre de su partido, «hay que ponerse donde te digan que te pongas» y entender, entre otras cuestiones, que los lugares de mayor relevancia estén ocupados por el máximo responsable municipal, invitados que sean considerados ilustres o responsables del Gobierno local que tengan mayor cercanía con el organizador. De ahí que critiquen al PSOE por no ser «coherente», como sí lo es, por ejemplo, el concejal de IU, Francisco Javier Caravias, que, recuerda Molina, «por sus principios, no acude a las procesiones».