Estado actual de las obras del futuro parque de bomberos de Álora-Pizarra, que ya supera el 60% de ejecución. SUR

El parque de bomberos de Álora-Pizarra enfila su recta final y prevé concluirse en primavera de 2026

La nueva instalación, con una inversión de 2,7 millones, alcanza el 60% de su ejecución y reforzará la respuesta ante emergencias en el Valle del Guadalhorce

Julio J. Portabales

Pizarra

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:40

Las obras del futuro parque de bomberos de Álora-Pizarra continúan avanzando y ya han superado el 60% de ejecución, según ha informado la Diputación ... de Málaga. El proyecto, enmarcado en la estrategia del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) para modernizar su red de infraestructuras, supone una inversión de 2,7 millones de euros y se levanta en una parcela situada en Zalea, pedanía de Pizarra, junto a la carretera del Guadalhorce (A-357).

