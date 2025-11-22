El parque de bomberos de Álora-Pizarra enfila su recta final y prevé concluirse en primavera de 2026

Las obras del futuro parque de bomberos de Álora-Pizarra continúan avanzando y ya han superado el 60% de ejecución, según ha informado la Diputación ... de Málaga. El proyecto, enmarcado en la estrategia del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) para modernizar su red de infraestructuras, supone una inversión de 2,7 millones de euros y se levanta en una parcela situada en Zalea, pedanía de Pizarra, junto a la carretera del Guadalhorce (A-357).

El vicepresidente de Gestión Económica Administrativa de la Diputación y presidente del CPB, Manuel Marmolejo, visitó recientemente los trabajos acompañado por la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, así como por los alcaldes de Álora y Pizarra, Francisco Martínez y Félix Lozano. Marmolejo destacó que la obra «progresa según los plazos previstos» y que se espera su finalización para la primavera del próximo año.

Asimismo, la ubicación del parque responde a una necesidad histórica de mejorar la respuesta ante emergencias en el Valle del Guadalhorce. Hasta ahora, la cobertura en la zona dependía de los parques de Coín y de un pequeño retén en Alhaurín de la Torre, lo que alargaba los tiempos de llegada a municipios como Álora, Pizarra, Ardales, Carratraca o Casarabonela. El nuevo emplazamiento, junto a una vía con alta densidad de tráfico y elevada siniestralidad, permitirá actuar de manera más rápida y eficaz.

El proyecto

El proyecto se desarrolla en varios volúmenes de una sola planta que sumarán 1.340 metros cuadrados construidos. El edificio principal albergará las áreas administrativas, los vestuarios, salas de descanso, un gimnasio, dependencias operativas y el garaje para los vehículos de intervención. Junto a este volumen se construye un edificio específico para el equipo de rescate, que contará con su propio garaje, almacenes, dormitorios y zonas de uso interno. La instalación se completa con una torre de prácticas de 14 metros, destinada al entrenamiento y simulación de maniobras.

Desde la Diputación recuerda que el diseño del conjunto pone el acento en la funcionalidad y el aprovechamiento de la luz natural. Los distintos volúmenes se organizan alrededor de un patio central y presentan acabados en hormigón visto y chapa ondulada lacada, con grandes aperturas verticales que iluminan los espacios interiores. El acceso peatonal y de vehículos se realizará desde la avenida Virgen de Fátima, lo que facilitará la entrada y salida tanto del personal como de los camiones de emergencias.

Por otro lado, una de las principales novedades operativas del parque será el refuerzo de los equipos especializados en rescates de montaña. La comarca, próxima al Parque Nacional Sierra de las Nieves y a zonas de orografía complicada, registra un importante número de incidencias en entornos naturales. Por ello, el CPB ha previsto dotar al nuevo parque de recursos y espacios específicos para este tipo de intervenciones.

La construcción del parque de Álora-Pizarra forma parte de un plan más amplio de la Diputación para modernizar el Consorcio Provincial de Bomberos. En las últimas semanas se han iniciado también las obras del nuevo parque de Rincón de la Victoria, que además albergará las oficinas centrales del CPB y su centro de coordinación, con una inversión de 4,3 millones de euros. Asimismo, está en marcha la remodelación del parque de Coín, con un presupuesto de un millón.