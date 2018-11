La oposición fuerza un pleno extraordinario para que se vote la moción de censura en Alhaurín el Grande Los representantes de la oposición registran la solicitud del pleno extraordinario. : / SUR Pretenden hacer visible y oficial la necesidad de que se cumpla la sentencia que les da la razón. La alcaldesa sigue sin anunciar si acatará o recurrirá el fallo FERNANDO TORRES Martes, 6 noviembre 2018, 00:40

Desde que el juez dio la razón a la oposición de Alhaurín el Grande al considerar que la moción de censura de enero de 2017 se debió votar, se han producido diferentes reacciones. La mayoría han tenido lugar en la esfera pública, pero no el ámbito oficial: todos los partidos afectados (PSOE, Alternativa Socialista Alhaurina, Izquierda Unida y la exconcejala del PP ahora no adscrita) se han mostrado unidos en todos los ámbitos, dando lugar a una puesta en escena sólida, amparada por el fallo judicial. Ante la falta de reacción y en vista de que los gestos de poco valen, ayer volvieron a sumar fuerzas para forzar por vía oficial un pleno municipal extraordinario con el establecimiento de la votación como único punto en el orden del día.

De esta manera, los representantes y la candidata a la alcaldía al frente de la moción de censura, Teresa Sánchez, llevarán a la esfera oficial sus críticas a la actual regidora de la localidad, Antonia Ledesma. Según expresaron los grupos en un comunicado conjunto, durante el pleno extraordinario instarán a la alcaldesa «ilegítima» a que convoque «inmediatamente el pleno de la moción de censura tal y como establece la sentencia». Además, exigen al equipo de gobierno que acepte la decisión del juez: «Pedimos que no recurra esa sentencia y evite así al municipio el bochorno mediático al que está sometido y los gastos judiciales que viene asumiendo por su irresponsabilidad».

En el comunicado recuerdan que la sentencia deja claro que la concejala María Fernández «no es ni ha sido nunca una concejala tránsfuga» y que la moción de censura presentada legalmente por los 11 concejales de la oposición debió debatirse y votarse. El pleno extraordinario en el que pretenden fijar la votación de la moción de censura deberá celebrarse, según el reglamento del Ayuntamiento de Alhaurín Grande, en un plazo de no más de diez días hábiles.

Ayer, Ledesma confirmó a SUR que todavía no han tomado ninguna decisión con respecto a si recurrir o no el fallo judicial, que puede elevarse al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como última instancia. En declaraciones anteriores a la solicitud de pleno extraordinario efectuada ayer, Ledesma ya adelantó que defenderán hasta el último minuto la legitimidad de su gobierno, y que consideran que lo antinatural es tratar de formar una coalición con partidos tan diferentes y una concejala a la que siguen considerando tránsfuga pese a la decisión del juez. Cabe recordar que María Francisca Fernández no formaba parte del equipo de Gobierno. El PP, que por aquel entonces era su formación, alcanzó un pacto de investidura con X Alhaurín partido en la que militaban Ledesma y sus concejales, ahora de vuelta en el Partido Popular), por lo que el juez determina que no pudo haber transfuguismo, además de que en el momento de la votación no estaba expulsada de forma definitiva sino suspendida cautelarmente.

Con respecto a la solicitud del pleno extraordinario como tal, Ledesma rehusó ayer a hacer declaraciones, anunciando una comparecencia oficial durante esta semana en la que previsiblemente se conocerá la reacción del equipo de Gobierno, tan opaca hasta la fecha.

Crítica generalizada

Desde que la sentencia se ha hecho pública, el ambiente político se ha sumido en un ambiente tenso, marcado por la crítica generalizada. Desde los canales oficiales hasta las redes sociales, los partidos de la oposición luchan por mantener en la conversación pública lo que consideran una «cacicada», recordando que Ledesma lleva 21 meses en el poder de forma (a sus ojos)ilegal. Ayer, Alternativa Socialista Alhaurina publicó un vídeo en el que confrontan el rechazo a la moción de censura de X Alhaurín con la que llevó a Juan Martín Serón al frente del Consistorio en el año 2000 .