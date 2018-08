La oposición critica en bloque la gestión de las sanciones a las piscinas El Ayuntamiento sostiene que no existe relación entre los expedientes de la Junta y el retraso en la apertura de las instalaciones F Martes, 7 agosto 2018, 00:12

torres. De las cinco piscinas municipales que existen en Alhaurín de la Torre, actualmente solo hay tres abiertas (y lo han hecho con algo de retraso). De las dos restantes, una entrará en funcionamiento en pocos días, y la quinta no llegará al verano. El motivo: que no se adaptan a la nueva normativa de la Consejería de Salud, que avisó en una primera visita el pasado año y corroboró en una segunda inspección que no se había actuado para subsanar los fallos, por lo que propuso una sanción de 4.000 euros por instalación hasta que se arregle la situación (multas en vías de recurso por el Ayuntamiento).

El anuncio de estas sanciones ha sentado como un jarro de agua fría entre la oposición de la localidad (PSOE, Ciudadanos, IU y Alhaurín Despierta), ya que varias formaciones habían preguntado tanto en comisión informativa como en pleno municipal por las causas de los retrasos en las piscinas, pero nunca se mencionaron las sanciones.

Por parte del PSOE, la portavoz Micaela García, considera que «el PP lleva mintiendo meses y ocultando la verdad». «Ha habido tiempo para realizar subsanaciones antes, pero el problema es que el Ayuntamiento tiene falta de personal para casi todos los servicios municipales».

Por su parte, el portavoz de Alhaurín Despierta, Juan Manuel Mancebo, mostró su desacuerdo con la situación: «Hay una gran desinformación y delación municipal al haber ocultado las autenticas razones de los retrasos en la apertura de las piscinas y la falta de responsabilidad del equipo de gobierno que han provocado perjuicios a la ciudadanía y sanciones al Ayuntamiento». En cuanto a Izquierda Unida, los miembros de la formación están «indignados» por haber visto cómo se les ocultaba información. Así lo destaca en declaraciones a SUR el portavoz de la formación en la localidad, Javier cavarais, quien considera intolerable atribuir las causas a terceras personas sin mencionar que hay un proceso legal abierto con la Junta de Andalucía.

Falta de personal

Curro Basagoiti, portavoz de Ciudadanos en la localidad, critica la falta de personal público. «Quien gobierna no es capaz de encontrar solución para evitar que podamos afirmar que este equipo de gobierno está desbordado».

Entretanto, el Ayuntamiento emitió ayer un comunicado para defender su gestión, asegurando que en ningún momento ha mentido y que no mencionó las sanciones en pleno porque nada tienen que ver con el retraso. En la misma misiva explican que las multas están en vías de ser recurridas y que prueba de que se ha actuado a tiempo es que tan solo una de las cinco piscinas se quedará fuera de la temporada de baño.

Pese a que la Junta advirtió al Consistorio de las deficiencias con respecto a la nueva normativa hace casi un año (septiembre de 2018), los responsables del área de deportes consideran que se ha actuado cuando ha sido administrativamente posible. Los retrasos, según la versión municipal, se deben única y exclusivamente a una serie de actos vandálicos.

El Consistorio considera que no ha faltado a la verdad con la oposición ni con la ciudadanía ya que en el pleno municipal se preguntó por «las causas» del cierre de las piscinas, no por las sanciones, por lo que la respuesta que se otorgó se ajustaba exclusivamente a la la cuestión.