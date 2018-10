La oposición en Alhaurín el Grande presiona a Ledesma para que convoque el pleno de la moción de censura La oposición pide de forma unánime que Ledesma convoque el pleno de la moción. / SUR La regidora anuncia que los abogados del Ayuntamiento están estudiando si recurrir el fallo judicial que da la razón al resto de partidos FERNANDO TORRES Miércoles, 31 octubre 2018, 00:36

Los próximos días serán claves para el futuro político de Alhaurín el Grande. Una vez hecha pública la sentencia que da la razón a la oposición y que asegura que el pleno de la moción de censura celebrado en enero de 2017 nunca debió interrumpirse, la tensión se ha apoderado de las relaciones entre el equipo de Gobierno y el resto de partidos. Ayer, Izquierda Unida (al frente de la coalición), Alternativa Socialista Alhaurina (Asalh), el PSOE y la concejala no adscrita (exedil del Partido Popular), comparecieron de forma conjunta para exigir a la alcaldesa, Antonia Ledesma (antes de X Alhaurín, ahora de nuevo en el PP), que convoque la sesión plenaria tal y como dicta el juez. Esta sería, a su parecer, la única manera de salir «con dignidad» de la crisis actual.

Los argumentos que esgrime la oposición son claros y están respaldados por el fallo judicial. La concejala no adscrita, María Francisca Fernández, fue expulsada del PP por apoyar la moción en contra de las directrices del partido, y dicha expulsión se basó la mesa de edad (apoyada en un informe de la secretaria municipal) para paralizar la votación, amparándose en que Fernández no tenía posibilidad de voto por ser tránsfuga. «Ha quedado demostrado que la moción era legal». La edil no adscrita considera que no queda espacio para dudar en cuanto a la sentencia: «Nunca formé parte del equipo de gobierno, no podía ser entonces una tránsfuga, y además fui suspendida cautelarmente y no expulsada. Tenía derecho a votar».

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y secretario general, Luis Miguel Molina, ha declarado que el juez avaló los argumentos de los grupos de la oposición. «No se puede impedir votar; estamos satisfechos con la sentencia», por lo que considera que «la alcaldesa no tiene más salida que acatar la sentencia y convocar el pleno». Anthony Bermúdez, secretario general de Asalh y concejal en el Ayuntamiento, ratificó las palabras con las que ayer definía en declaraciones a este diario lo sucedido de «cacicada». «Si a la alcaldesa le queda algo de dignidad política debería convocar el pleno, lleva casi dos años ocupando un lugar sin legitimidad para ello».

La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y concejala candidata a la Alcaldía en la moción de censura, Teresa Sánchez, hizo hincapié en que «Antonia Ledesma ostenta de manera ilegítima su cargo» y confía en que la sentencia se haga efectiva sin que sea necesaria la intervención del juez. «La salida más digna de la actual alcaldesa y su equipo es convocar el pleno de la moción de censura, antes de que un juez establezca la fecha».

Con estas declaraciones, los portavoces (que representan un total de once concejales en el Ayuntamiento, lo que supondría la mayoría absoluta del pleno), consideran que sus derechos fueron conculcados, pero Ledesma prefiere no hacer juicios rápidos y esperar a que pase el temporal para actuar. En declaraciones a SUR, ayer reiteró que la sentencia todavía no ha llegado al Ayuntamiento, por lo que es pronto para hacer valoraciones. No obstante, el gabinete jurídico del Ayuntamiento está estudiando el fallo para ver si se puede recurrir y bajo qué supuestos.

A la espera de tomar alguna determinación, Ledesma tiene una cosa clara:«Nosotros vamos a defender hasta el último segundo que somos un equipo de Gobierno legítimo porque el pueblo nos votó, lo que no es legítimo que una concejala expulsada firme para desbancar la alcaldía convirtiéndose en tránsfuga». Este argumento es el que el juez ha considerando nulo, pero de momento habrá que esperar para saber si el Consistorio peleará hasta el final o acepta la sentencia.