Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Salario de 1.400 euros al mes y sin experiencia: una fábrica de mantecados de Antequera busca personal

SUR

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:29

Comenta

La campaña de Navidad empieza su cuenta atrás y comienzan a aflorar ofertas de trabajo para cubrir distintos puestos. Además de en el sector del ... comercio, también algunas empresas de alimentación necesitan personal, especialmente las que se ocupan de productos típicos de estas fechas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 De un calor de agosto a posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga esta semana
  5. 5 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  6. 6 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  7. 7 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  8. 8 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello
  9. 9 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  10. 10

    El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Salario de 1.400 euros al mes y sin experiencia: una fábrica de mantecados de Antequera busca personal

Salario de 1.400 euros al mes y sin experiencia: una fábrica de mantecados de Antequera busca personal