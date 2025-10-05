Salario de 1.400 euros al mes y sin experiencia: una fábrica de mantecados de Antequera busca personal

La campaña de Navidad empieza su cuenta atrás y comienzan a aflorar ofertas de trabajo para cubrir distintos puestos. Además de en el sector del ... comercio, también algunas empresas de alimentación necesitan personal, especialmente las que se ocupan de productos típicos de estas fechas.

Entre estas se encuentra la fábrica de Mantecados Francisco Aguilera Pérez Hijos SL, con sede en la localidad malagueña de Antequera. Ofrecen un contrato indefinido, a jornada completa y un sueldo de entre 1.300 y 1.400 euros brutos al mes. Buscan a ocho personas y no es necesario tener experiencia previa. «Serás el responsable de desempeñar tareas fundamentales en la organización y gestión del almacén, asegurando la eficiencia y el correcto flujo de los productos», según el anuncio de la oferta de trabajo. Entre las principales funciones a desarrollar figura la fabricación, liado y envasado de los productos, de acuerdo con el anuncio.

Se ofrece un contrato fijo discontinuo, a jornada completa.