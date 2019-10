Objetivo: abrir el Centro de Alzheimer de Antequera El psicólogo Antonio Domínguez en la actual sede de AFEDAC. :: antonio j. guerrero Lleva terminado desde 2008, pero problemas con una constructora paralizó el proyecto hasta que en 2017 el Ayuntamiento rescató la obra ANTONIO J. GUERRERO Lunes, 21 octubre 2019, 00:03

Desde hace once años, un edificio cercano al Hospital de Antequera permanece cerrado, sin que se hayan solucionado las trabas burocráticas que padece desde que se terminó tras iniciarlo el anterior gobierno socialista. Se trata del Centro de Estancia Diurno de la ciudad, que lleva años en boca de muchos ante la situación de poco espacio que padece la asociación de Alzheimer de Antequera, AFEDAC, que busca que, aunque sea de manera provisional, se les ceda el edificio (en parte o en su totalidad), para poder atender a más de una treintena de personas.

Para ello, AFEDAC ha abierto una campaña de recogida de firmas cuya intención es «que nuestra Asociación pueda desarrollar su actividad sociosanitaria de manera óptima», nos recalca el propio colectivo. Ante ello, piden la «movilización» de la ciudadanía, creando una campaña en la web change.org, donde al escribir estas líneas ya habían firmado mil personas. Paralelamente, también están realizando una campaña de recogida de firmas física en pueblos de la comarca de Antequera, ya que su cobertura no es solo para la propia ciudad de Antequera.

«Es necesario que la sociedad sepa qué es lo que está pasando», recalca el psicólogo Antonio Domínguez y uno de los impulsores de la campaña, que lamenta que en estos años se han topado con «la negativa tajante del Ayuntamiento en todo momento, aludiendo motivos de lo más variopintos».

El psicólogo recuerda que desde la capital se plantearon «hasta dos mociones, presentadas por el Grupo Socialista. La primera, que mientras que el centro estuviera cerrado, se cediera el espacio a la Asociación de Alzheimer y, la segunda, crear una red de centros de día de Alzheimer en la provincia y una de las sedes estuviera en Antequera. La primera se aprueba por mayoría con el 'sí' de todos, menos el del PP. La segunda se aprueba de manera unánime». De eso, subraya que no se ha materializado en «absolutamente nada».

En la propia ciudad de Antequera, «últimamente se presentan dos mociones. La primera por parte de Izquierda Unida, que pide hacer pública las bases del concurso de adjudicación. Se rechazó con la mayoría absoluta del PP». La segunda, presentada el 20 de septiembre de este año por el PSOE, se pide «la apertura y una auditoría. De nuevo, se vuelve a rechazar por la mayoría del PP».

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Ana Cebrián, apuntó en el último Pleno Ordinario que en 2017 «nos hacemos cargo de la dirección de la obra y empezamos a ponernos en marcha». Señala que el Ayuntamiento tiene ya en sus manos «la calificación previa de la Junta de Andalucía para poder ser Centro de Estancia Diurna y vamos a desbrozar la parte exterior, a arreglar los desperfectos de la parte interior y podremos por fin poner en marcha el pliego de condiciones porque sabemos que hay ya empresas interesadas».

Por su parte, el teniente de alcalde de Programas Sociales, Alberto Arana recalca: «Son temas más administrativos que políticos y se ha ralentizado mucho la apertura. Hace cuestión de un año y medio, se anunció que se iba a abrir en breve, pero surge otro problema que fue la segregación de la parcela. A raíz de ahí, entro en la nueva Corporación en junio y me pongo en marcha». Explica que conoció que en mayo «ya finalizó la segregación del terreno y es cuando realmente se podía hacer algo allí».

Situación actual

Pero, ¿en qué punto está la situación?: «Hay que hacer una finalización de obra y comprobar que la instalación está óptima y adaptarse a la nueva normativa. Tras eso, en breve, podremos en marcha la licitación de la gestión del centro y una vez que se concurse en concurrencia competitiva como legalmente está establecido, se adjudique a la empresa que apueste por el proyecto y que sea interesante para la ciudad y que lo ponga en marcha».

Aunque no se aventura «a decir una fecha porque es muy complicado, pero el proceso está haciéndose. Entiendo a aquellos que quieren coger firmas porque es una demanda social importante, pero lo que no cabe duda es que hay sensibilidad para ponerlo en marcha. ¿Quién no quiere abrir aquello para un colectivo o una serie de colectivos?».

Lo que sí que le gustaría es que ese centro de estancia diurna se abriese «a personas que realmente lo necesiten, no solo un colectivo en concreto. Aquello tiene muchas posibilidades y plazas para más gente». Por lo que puede ser para personas con alzheimer o mayores en sí con otras necesidades.

Mientra tanto, desde AFEDAC defienden que siempre «hemos solicitado que, ya que el Centro de Día estaba momentáneamente cerrado y mientras se convocaba el concurso, nos cedieran la instalación, nosotros la adecentábamos y nos trasladábamos allí para seguir haciendo las terapias. El problema es la negativa tajante del Ayuntamiento en todo momento».

Por ello, Domínguez resume estos 11 años: «Evasivas de todo tipo, argumentaciones de toda índole y siempre con una misma conclusión: un Centro, 11 años cerrado, deteriorándose y sin vistas de momento de que vaya a estar abierto».

AFEDAC tiene que soportar su actividad en un pequeño espacio en la zona de las Albarizas en un local municipal mientras «cada vez hay más casos y más demanda de servicios. Tenemos una necesidad imperante de espacio», reclama Domínguez.

Aunque la lucha lleva años vigente, siguen teniendo esperanza. Eso sí, "la esperanza no la tenemos puesta en el Ayuntamiento, sino en la gran presión que está haciendo la ciudadanía sobre el tema del Centro de Alzheimer. Creemos que al final, la presión va a ser la que produzca efectos a este respecto y que se desbloquee ya la situación que tenemos".

El edificio finalizó su construcción en 2008, pero no se pudo abrir por problemas económicos de la empresa hoy extinta, Rosalba. Se recuperó la obra con una compensación de terrenos con el Grupo Antequera Golf por valor de 1,7 millones de euros, por lo que se recuperó en 2012. Desde entonces se ha intentado abrir, pero hasta ahora no se han superado los trámites burocráticos.