Una de las nuevas cámaras inteligentes instaladas por el Ayuntamiento de Cártama. SUR

Nuevas cámaras inteligentes vigilarán el tráfico y la limpieza en Cártama

Se han instalado nuevos dispositivos en zonas de recogida de basura y puntos de gran tránsito, dentro de una campaña para reforzar la seguridad y frenar los vertidos ilegales, con conexión directa a la Policía Local

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:49

El Ayuntamiento de Cártama da un nuevo paso en su apuesta por la seguridad y el civismo con la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia ... en distintos puntos del municipio. Estos dispositivos se colocan principalmente en zonas de recogida de residuos, con el objetivo de mejorar la circulación viaria y evitar los vertidos incontrolados que afectan a la imagen y salubridad de la localidad.

