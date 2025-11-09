Nuevas cámaras inteligentes vigilarán el tráfico y la limpieza en Cártama

El Ayuntamiento de Cártama da un nuevo paso en su apuesta por la seguridad y el civismo con la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia ... en distintos puntos del municipio. Estos dispositivos se colocan principalmente en zonas de recogida de residuos, con el objetivo de mejorar la circulación viaria y evitar los vertidos incontrolados que afectan a la imagen y salubridad de la localidad.

El alcalde, Jorge Gallardo, ha anunciado esta ampliación del sistema de vigilancia durante una visita a los trabajos de instalación, acompañado por el concejal de Servicios Operativos y Gestión de Residuos, Francis Montiel. Según explicó, estas cámaras no solo controlarán el tráfico, sino que también ayudarán a detectar comportamientos incívicos. «Además de vigilar el tráfico rodado, ya que son zonas con bastante tránsito de vehículos, estos equipos permitirán controlar los vertidos incontrolados», señaló el regidor.

Gallardo destacó que se trata de dispositivos inteligentes equipados con dos cámaras a prueba de vandalismo, diseñados para resistir en exteriores y proporcionar imágenes de alta calidad. Además, tienen la ventaja de ser móviles, por lo que pueden trasladarse a otras ubicaciones si la situación lo requiere. Todo el sistema de videovigilancia, recordó el alcalde, se encuentra centralizado en la Jefatura de la Policía Local, lo que garantiza una supervisión constante y una respuesta rápida ante posibles incidencias.

Comportamientos incívicos

El primer edil enmarcó esta actuación dentro de la campaña municipal para intensificar el control de vertidos ilegales en la vía pública. Subrayó que, pese a los servicios gratuitos que el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos, aún se producen comportamientos incívicos que perjudican la convivencia. «Estos actos no solo dañan la imagen de Cártama, sino que también afectan a la salubridad y suponen un riesgo para el tránsito de vehículos y peatones», lamentó Gallardo.

Gallardo explica que «estos actos no solo dañan la imagen de Cártama«

Por su parte, el concejal Francis Montiel recordó que el municipio cuenta con el Punto Limpio de Cártama, situado en la calle Nicolás Redondo, 29, en el Polígono Industrial El Cerro. Este servicio, totalmente gratuito, está disponible de martes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Además, añadió que los vecinos pueden utilizar el servicio de recogida de enseres a domicilio, también gratuito, que puede solicitarse a través de la app Línea Verde o mediante una llamada al Ayuntamiento (952 42 21 95 / 26).

Montiel insistió en que depositar residuos fuera de los contenedores está sancionado por la ordenanza municipal. «No se trata de recaudar, sino de mantener una localidad más limpia, accesible y atractiva», apuntó. Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en el mantenimiento del municipio y denunciar comportamientos incívicos. Con esta ampliación del sistema de videovigilancia, el Consistorio reafirma su compromiso con una Cártama más segura, ordenada y respetuosa con su entorno.