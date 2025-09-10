Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios y maquinaría actúan sobre uno de los caminos rurales de Alhaurín el Grande. SUR

Nuevas actuaciones en caminos rurales: la Junta trabaja sobre seis vías de Alhaurín el Grande

El organismo autonómico ha invertido 350.000 euros a los que hay que sumar los 120.000 que el Consistorio municipal ha destinado en los últimos meses

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Alhaurín el Grande

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:02

La temporada de lluvias asoma por el horizonte y con ello los posible temporales que puedan afectar a los municipios del interior de la provincia ... de Málaga. Sin embargo, esto no quita que algunas localidades malagueñas sigan realizando actuaciones en los caminos rurales debido a las fuertes precipitaciones del pasado mes de marzo y a las dos danas que descargaron con intensidad en el Guadalhorce. Alhaurín el Grande se encuentra en mitad de estos trabajos, con un plan de actuaciones que busca garantizar el acceso a viviendas en suelo rústico y explotaciones agrícolas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  5. 5 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  6. 6

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic
  7. 7 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  8. 8 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  9. 9 Cuenta atrás para el inicio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga
  10. 10

    Karel van Gils: «Un buen jugador va donde va la pelota y en IMEC creemos que estará en Málaga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nuevas actuaciones en caminos rurales: la Junta trabaja sobre seis vías de Alhaurín el Grande

Nuevas actuaciones en caminos rurales: la Junta trabaja sobre seis vías de Alhaurín el Grande