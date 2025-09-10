Nuevas actuaciones en caminos rurales: la Junta trabaja sobre seis vías de Alhaurín el Grande

La temporada de lluvias asoma por el horizonte y con ello los posible temporales que puedan afectar a los municipios del interior de la provincia ... de Málaga. Sin embargo, esto no quita que algunas localidades malagueñas sigan realizando actuaciones en los caminos rurales debido a las fuertes precipitaciones del pasado mes de marzo y a las dos danas que descargaron con intensidad en el Guadalhorce. Alhaurín el Grande se encuentra en mitad de estos trabajos, con un plan de actuaciones que busca garantizar el acceso a viviendas en suelo rústico y explotaciones agrícolas.

La Junta de Andalucía también está siendo uno de los organismos encargados de llevar a cabo estas actuaciones en las zonas rurales. Precisamente, seis son los caminos del término municipal alhaurino sobre los que el organismo autonómico está actuando. La inversión alcanza los 350.000 euros y a los que hay sumar los 120.000 que el Consistorio municipal ha destinado en los últimos meses.

Las Tinajas, Borrajo, Bujeo, Loma de Bacalao, Alto de las Lomas y Camino de Canal son los puntos donde el gobierno Andaluz está interviniendo en estos momentos. Dichos espacios fueron los más afectados en Alhaurín el Grande durante los múltiples episodios de intensas precipitaciones que llegó en algunos momentos a rozar la cifra de los 100 litros por metro cuadrado.

En el caso del Ayuntamiento alhaurino, sus trabajos han consistido en la mejora de más de 30 kilómetros de vías rurales. Por lo que entre ambas intervenciones se estima que la optimización supere la barrera de los 40 kilómetros, según los datos que trasladan fuentes municipales. «Seguiremos con ese esfuerzo a lo largo de 2026 para que nuestros vecinos cuenten con accesos en buen estado», relataba el regidor alhaurino, Anthony Bermúdez.

En la misma línea, explicó la concejala de Obras Públicas, Teresa Sánchez, que estas iniciativas tanto a nivel local como autonómico vienen precedidas por la solicitud enviada por el Ayuntamiento en la que se pedían la ayuda puesta en marcha tras la primera dana, a la que se pudo adherir la localidad del Guadalhorce para «dar respuesta a los destrozos en los caminos rurales». De hecho, gracia a ello, explicaba Sánchez, estas actuaciones se complementan con las que ya se venían realizando con sus propios recursos, lo que permitía «seguir mejorando los accesos» de los vecinos.

El camino Viejo de Málaga

Las mejoras de estas vías continuarán en los próximos meses. Asimismo, Bermúdez ha confirmado que en los próximos meses comenzarán los trabajos en el camino Viejo de Málaga. Uno de los puntos claves debido a que afecta a varios ramales afluentes, así como en el camino de Almecino, una actuación muy demandada por lo vecinos. Desde la dirección técnica, Ángel García, responsable de obra de Avanza Ingeniería, explicó que las intervenciones se están realizando de forma integral en los tramos con mayores daños, garantizando la seguridad y la durabilidad de las infraestructuras.

No obstante, desde el área de Obras Públicas se reconoce que aún queda trabajo por realizar. El Ayuntamiento seguirá reclamando a la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Gobierno de España nuevas líneas de financiación para ampliar las actuaciones.

Paralelamente, el Consistorio está destinando recursos propios para atender los daños no incluidos en la subvención autonómica y continúa diseñando nuevos proyectos que permitan modernizar y ampliar la red de caminos rurales en los próximos meses.