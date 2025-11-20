Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Operarios y maquinaria trabajan en el fresado y asfaltado de la calle Goya, en la barriada de El Sexmo. SUR

Nueva tubería de impulsión en El Sexmo, en Cártama, para reforzar el suministro de agua

El Ayuntamiento instala 340 metros de nueva conducción y mejora el pavimento de la calle Goya para garantizar un servicio más estable y eficiente

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:35

Comenta

Los problemas de suministro en la barriada de El Sexmo, en Cártama, no son algo nuevo para el Ayuntamiento de la localidad. Desde hace años, ... esta barriada afronta múltiples condicionantes en sus sistemas hídricos que, de vez en cuando, provocan ciertos inconvenientes. Una de las últimas actuaciones para contrarrestar estas deficiencias se está llevando a cabo en la calle Goya, donde se realizan trabajos de canalización con la construcción de 340 metros de tubería de agua de impulsión.

