Nueva tubería de impulsión en El Sexmo, en Cártama, para reforzar el suministro de agua

Los problemas de suministro en la barriada de El Sexmo, en Cártama, no son algo nuevo para el Ayuntamiento de la localidad. Desde hace años, ... esta barriada afronta múltiples condicionantes en sus sistemas hídricos que, de vez en cuando, provocan ciertos inconvenientes. Una de las últimas actuaciones para contrarrestar estas deficiencias se está llevando a cabo en la calle Goya, donde se realizan trabajos de canalización con la construcción de 340 metros de tubería de agua de impulsión.

340 metros de tubería

Esta conducción, por la que el agua se mueve gracias a bombas que la empujan a presión, permite transportarla desde pozos, depósitos o estaciones de bombeo hasta zonas más altas o más alejadas. Asimismo, garantiza que el suministro llegue con suficiente caudal y presión cuando la gravedad no es suficiente. La instalación o renovación de este tipo de tuberías mejora la fiabilidad del abastecimiento, reduce pérdidas de agua por fugas, aumenta la eficiencia del sistema hídrico y contribuye a asegurar un suministro más estable y seguro para los vecinos.

Cabe recordar que en el pleno ordinario del mes de agosto se aprobó una moción para solicitar a la Diputación Provincial de Málaga una subvención extraordinaria de 600.000 euros para la ampliación del depósito de agua existente, con el objetivo de mejorar el servicio y garantizar el suministro a los vecinos. La propuesta recibió el apoyo unánime de todos los grupos, que coincidieron en la necesidad de dar una solución a una demanda histórica de la zona.

Asfaltado

Aprovechando esta actuación, el Consistorio también está llevando a cabo mejoras y trabajos de asfaltado en esta misma vía. El objetivo es seguir mejorando el municipio con la reposición del pavimento y la renovación de infraestructuras en distintos viales, según explicó el concejal de Servicios Operativos, Francisco Montiel.

El edil puntualizó que estas renovaciones del pavimento y mejoras en las canalizaciones tienen como fin recuperar la uniformidad del piso y facilitar la circulación rodada, ya que se trata del vial principal de la barriada y soporta bastante tráfico. Concretamente, se está procediendo al fresado y posterior asfaltado de unos 625 metros lineales.

Estas obras de mejora se suman a otras actuaciones acometidas a lo largo del mandato en todo el término municipal, como el asfaltado de la calle Tolox, las mejoras en la calle Invernadero, la renovación integral de diversas calles de Sierra de Gibralgalia o la remodelación de las calles Padre Navedo, Callejuela y Tras Carretera. Todo ello con el objetivo de «seguir mejorando la localidad y hacerla más accesible, cómoda y segura para los vecinos y vecinas de Cártama», ha destacado Montiel.