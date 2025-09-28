Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Inicio de las obras de la piscina exterior municipal. SUR

La nueva piscina exterior municipal de Alhaurin el Grande empieza a coger forma

Las obras de este «proyecto histórico» comienzan a perfilar el futuro recinto acuático, que el Ayuntamiento espera inaugurar el próximo verano

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Alhaurín el Grande

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:09

Desde hace meses se esperaba que esta imagen se hiciera realidad. Y en esta última semana de septiembre ya se han podido observar las primeras ... máquinas que se encargarán de la construcción de la ansiada piscina municipal exterior de Alhaurín el Grande. El Ayuntamiento ha confirmado el inicio de estas obras para poder instalar una infraestructura muy demandada por los alhaurino y que empieza a coger forma en sus primeros días de obras.

