La nueva piscina exterior municipal de Alhaurin el Grande empieza a coger forma

Desde hace meses se esperaba que esta imagen se hiciera realidad. Y en esta última semana de septiembre ya se han podido observar las primeras ... máquinas que se encargarán de la construcción de la ansiada piscina municipal exterior de Alhaurín el Grande. El Ayuntamiento ha confirmado el inicio de estas obras para poder instalar una infraestructura muy demandada por los alhaurino y que empieza a coger forma en sus primeros días de obras.

Cabe recordar que el camino hasta llegar a este punto ha sido largo y con diversas complicaciones. En el mes de noviembre de 2024, es decir hace casi un año, el Consistorio lanzó la licitación para su construcción donde se proyectaba que su ubicación tuviera lugar en el complejo deportivo municipal, situado en la carretera de Cártama y ocupando el espacio actual de las pistas de petanca.

En el mes de diciembre la infraestructura municipal fue adjudicada, y desde aquel momento, según afirmaron fuente municipales en aquel momento, se trabajó en la gestión administrativa para que el inicio de las obras fueran lo antes posibles y con las máximas garantías. Aunque en algunos de estos pasos las complicaciones provocaron que se retrasara en el tiempo hasta ahora.

Desde el Ayuntamiento han informado que este «proyecto histórico», como lo califican, contará con un presupuesto de 500.000 euros y un plazo de ejecución que podría alcanzar los seis meses, por lo que los más probable es que para el verano 2026 la piscina esté operativa. Esto supondrá un «antes y un después» en las infraestructuras deportivas del municipio, según explicó el alcalde de la localidad, Anthony Bermúdez.

Detalles técnicos

Durante la presentación oficial del proyecto, se explicaron varios detalles técnicos de esta nueva infraestructura. Por ejemplo, la lamina de agua de 281 metros cuadrados, que tendrá una profundidad máxima de 1,70 metros o la incorporación de zonas verdes y de esparcimiento, comunicadas directamente con el parque acuático municipal.

Las obras están siendo coordinadas por los técnicos municipales junto con los departamentos de Obras Públicas y Deportes, tras superar un retraso inicial en la licitación. La adjudicación definitiva se otorgó a la empresa Sardesa, que ya ha comenzado las excavaciones. La concejala de Obras Públicas, Teresa Sánchez, señaló que los trabajos se desarrollarán durante los próximos meses: «Esperamos que la piscina pueda abrirse el próximo verano para el uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas, con las máximas garantías sanitarias».