El Nazareno del Socorro sale hoy en procesión extraordinaria en Antequera

Antequera acoge hoy sábado 25 de octubre la procesión extraordinaria del Nazareno de la Cofradía de «Arriba» por el 300 aniversario de la realización de ... la imagen por Antonio Ribera en 1725.

Lo hará desde la iglesia de Santa María de Jesús a las 19 horas, recorriendo parte de su barrio, estrenándose por Pasillas y Peñuelas y bajando por calle Nueva. Habrá «vega» para regresar al Portichuelo sobre las 23,30 horas. Contará con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical 'Vera Cruz' de Campillos.

El itinerario será: Jesús, Herradores, Arco de los Gigantes, Rastro, Pasillas, Peñuelas, Nueva, San Sebastián, Zapateros, Viento, Caldereros y Portichuelo. El cortejo lo formará la bandera de la cofradía, el guión por los directivos de la propia hermandad, devotos con velas, un estandarte y un sol de plata, un campanillero de lujo, el trono con su hermano mayor de insignia y hermanacos con túnica de terciopelo negro y la banda de la localidad vecina de Campillos que buscará fusionarse con el trono.

En cuanto a estrenos, por un lado, se ha terminado de redorar toda la canastilla, por parte de Cristina González de Artekira, quien ha trabajado con oro de ley. Ha retirado el oro antiguo, muy deteriorado, así como pinturas de imitación de oro, recuperando la talla que realizara en Granada José Roda Algarra que se estrenó en la Semana Santa de 1923.

En 1985, José Romero amplió el trono para incorporar la imagen de la Verónica y en 2025 estrenó la ampliación que ha realizado Bartolomé García, siguiendo diseño y dirección del proceso por el historiador Jesús Romero.

Y también, estrenará una nueva coronas de espinas, potencias y pectoral, todos ellos realizados por el artista orfebre antequerano José Manuel Cantos Ruiz. Los devotos del Nazareno comenzaron queriendo ofrecerle una corona de espinas y han terminado además con unas potencias y un pectoral.