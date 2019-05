Moreno Bonilla anuncia la esperada segunda ambulancia para Antequera El alcalde de Antequera y candidato a la reelección, Manolo Barón; y el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, anoche en Antequera. / A. J. G. A pesar de tener más de 40.000 habitantes y estar en el centro de lascomunicaciones andaluzas, solo dispone de una ANTONIO J. GUERRERO Sábado, 18 mayo 2019, 13:55

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió a los antequeranos que respalden a Manolo Barón por tercera vez como alcalde, augurándoles unos cuatro años con el respaldo de la comunidad autónoma que no tuvieron los últimos ocho años con los socialistas.

«Manolo es una persona a la que tengo que confesar públicamente, yo admiro. Su cercanía, su visión de la ciudad, su capacidad de trabajo, su manera de entender y comprender los anhelos, sueños y deseos de los antequeranos. Admiro su figura política», dijo el presidente andaluz.

La promesa de la noche vino desde Moreno Bonilla: «Manolo Barón llevaba mucho tiempo reclamando algo que era importante. Me decía: 'Juanma, no puedo entender que nosotros teniendo un hospital comarcal, no tengamos una segunda ambulancia en la ciudad, que si mañana hay una urgencia y sale la ambulancia y resulta que hay otra urgencia, no tengamos una segunda ambulancia'».

Así, «nos pidió algo que era sensato, que era justo, que es necesario que se hiciera. Esa segunda ambulancia ya es una realidad en Antequera, para que lo disfruten los ciudadanos de Antequera por si hay una urgencia, por si algún niño tiene un accidente, por si pasa cualquier cosa. Ya es una realidad, un refuerzo que hay para los ciudadanos de Antequera, porque era necesario y porque Manolo llevaba reclamándolo hace mucho tiempo«.