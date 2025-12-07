Mantecados de Antequera para veganos y con vino dulce de Málaga

Este amplio fin de semana con dos días festivos, es un atractivo para muchos malagueños que aprovechan la cercanía de Antequera para visitarla, conocer sus ... monumentos, saborear sus terrazas hosteleras y, cómo no, comprar mantecados, polvorones, roscos o alfajores, como marca la tradición en esta época previa a la Navidad.

El sabor de los mantecados de Antequera enloquece cada año aún más los paladares que no paran de estimularse con nuevas recetas como las que traen desde la marca 'Delicias de Antequera'. Se trata del mantecado de vino dulce de Málaga que se suma a la gran variedad de la gama de esta marca que tiene en el polvorón de almendra entera su emblema. Y para los veganos, el polvorón de pistacho, respondiendo a la tendencias de no consumir carne y dejando la manteca de cerdo fuera de los ingredientes característicos. Junto a todos ellos, hay productos más gourmet como las petras, las bolitas de coco o los mazapanes.

Del horno a casa

Violeta Rivas y Lucía Aguilera, madre e hija, comparten las grandes novedades que están enloqueciendo a quienes las prueban. «Estamos en la fase final de la campaña y en nuestra tienda ofrecemos las especialidades más innovadoras». Así en la calle Río Guadalhorce del Polígono Industrial, abren todos los días para vender los postres navideños. Quienes no pueden venir en persona, tienen la tienda virtual en www.tiendadeliciasdeantequera.es.

Entre las novedades de este año, el mantecado de vino dulce de Málaga y el polvorón de pistacho. «El de pistacho responde a la demanda de las personas veganas, está elaborado con aceite de oliva virgen extra y pistacho y es todo un éxito entre todos los públicos». Es uno de los que más están siendo pedidos por internet y sorprende por el sabor que el pistacho aporta al dulce.

Y con sabor malagueño, el mantecado de vino dulce de Málaga. «Es una especialidad que está teniendo mucho éxito porque tiene una gran calidad y es muy cercano a nuestra cultura gastronómica. Nos lo pidió un cliente y tanto ha gustado que lo hemos sumado a nuestra variedad y está siendo uno de los más demandados esta campaña».

Es su marido y padre, Juan Manuel Aguilera Pérez, quien se encarga de inventar los nuevos sabores y dulces. «Tenemos las famosas petras de chocolate blanco y de chocolate negro que son almendras caramelizadas con rico chocolate belga». También elaboran piñas y naranjas bañadas en chocolate, que «son un éxito total». Un horno que no para de innovar.