La leyenda de la Peña de los Enamorados como origen de Antequera

El Museo de los Dólmenes de Antequera está acogiendo las Jornadas de Otoño donde se ofrecen conferencias relacionadas con su entorno, entre las que se ... han realizado la impartida por el catedrático de Literatura, Juan Benítez Sánchez. Tituló su aportación 'La Leyenda (La Peña)' donde ofreció su conocimiento de la historia y lengua, del pasado y leyendas entorno a este lugar que pasa de ser un referente literario a un exponente científico.

Si la Literatura había copado el eje de la leyenda de la Peña de los Enamorados hasta el 2001, fue Michael Hoskin quien revolucionó la figura natural del peñón. A través del libro acerca del topónimo de la 'Peña de los Enamorados', destacó que el peñón fue encasillado como un lugar sagrado y tomado científicamente por su relación con el sol y la construcción de los famosos Dólmenes de Antequera. Demostró que el primer rayo de sol de la Primavera pasa entre la Peña y el interior de Menga, lo que le dio el valor excepcional para ser Patrimonio Mundial el Sitio de los Dólmenes de Antequera en 2015.

El catedrático siguió con un recorrido de la leyenda con los diferentes sitios y nombres, transmitidas oralmente a través de la Historia por escritores y estudiosos como Lorenzo Valla, Juan de Mariana, Alonso García de Yegros, Manuel Solana, Cristóbal Fernández, Ildefonso Marzo, Miguel Lafuente Alcántara, Francisco Guillén Robles, Francisco Pi y Margall y Diego Vázquez.

Y a través de la Literatura por parte de: Juan de Vilches, Rodrigo de Carvajal y Robles, Agustín de Tejada Páez, Fermín Requena, Lope De Vega, Serafín Estébanez Calderón, Ángel Lasso de Ola Vega, Mariano Roca de Tagores, José Quevedo y Trinidad de Rojas.

Benítez volvió a destacar la riqueza literaria e histórica que posee Antequera, aunque sigue manifestando que no se la destaca como debiera. La Conquista por el Infante don Fernando, La Escuela de Gramática y sus firmas, la propia leyenda de la Peña.