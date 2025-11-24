Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tramo de la carretera A-384 que se va a desdoblar. SUR

La Junta retoma la autovía de Antequera a Arcos con un contrato para duplicar la A-382

La Consejería de Fomento licita el tramo hasta Bornos que dará continuidad a esta vía clave para la actividad logística en el interior de Málaga

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:38

Comenta

La Junta de Andalucía retoma la espera transformación en autovía de la carretera entre Arcos y Antequera (A-384), clave para la importante actividad logística ... en esta parte del interior de Málaga. La Consejería de Fomento ha licitado la redacción del proyecto de duplicación de la carretera A-384 en un tramo de cinco kilómetros entre Arcos de la Frontera y Bornos, provincia de Cádiz, que contará con un presupuesto de casi 509.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  5. 5 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  8. 8 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  9. 9 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  10. 10

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta retoma la autovía de Antequera a Arcos con un contrato para duplicar la A-382

La Junta retoma la autovía de Antequera a Arcos con un contrato para duplicar la A-382