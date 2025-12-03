Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Grandes baches en la carretera N-331 que da acceso a Antequera. SUR

La Junta pide el traspaso de la carretera de acceso a Antequera para poder arreglarla

La calzada, por donde discurren miles de vehículos al día, está llena de baches por una disputa de competencias con el Gobierno central

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:03

Se abre una vía de solución para el conflicto en torno a la carretera N-331, uno de los principales accesos al núcleo urbano de ... Antequera y, particularmente, a su Parque Empresarial. SUR dio cuenta meses atrás de que la disputa en torno a la titularidad de esta vía bloquea los trabajos pendientes de reasfaltado. Y es que la calzada está llena de baches, que afectan a miles de conductores cada día.

