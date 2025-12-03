La Junta pide el traspaso de la carretera de acceso a Antequera para poder arreglarla

Se abre una vía de solución para el conflicto en torno a la carretera N-331, uno de los principales accesos al núcleo urbano de ... Antequera y, particularmente, a su Parque Empresarial. SUR dio cuenta meses atrás de que la disputa en torno a la titularidad de esta vía bloquea los trabajos pendientes de reasfaltado. Y es que la calzada está llena de baches, que afectan a miles de conductores cada día.

La Consejería de Fomento de la Junta ha pedido hoy al Ministerio de Transportes el traspaso definitivo de las competencias sobre esta carretera, como forma de desbloquear (y asumir con fondos propios) los arreglos necesarios, que están valorados en un millón de euros.

Tras una pregunta del parlamentario andaluz José Ramón Carmona (PP), en el pleno del Parlamento andaluz, la consejera, Rocío Díaz, ha anunciado que su departamento está dispuesto a arreglar este acceso. Para ello, Fomento ha reclamado el traspaso de esta carretera (que, según sus informes, sigue siendo de titularidad estatal). A partir de ahí, estaría en condiciones de hacer frente al «deplorable estado de una vía esencial para la logística y la economía de la comarca».

El Gobierno central insiste en que la titularidad ya es autonómica, lo que en principio debería allanar el camino para la reparación

Al respecto, cabe recordar que el Gobierno central esgrime (y aportar sus propios documentos) que dicha titularidad ya es autonómica desde hace años. Por lo que, en principio, no debería haber mayores problemas para certificar dichas competencias y que se pueda reparar de una vez.

¿De quién es esta vía?

Para la consejera, el deterioro de esta carretera «supone una amenaza para la seguridad y un freno para la competitividad de un área industrial estratégica», dado que Antequera se ha convertido en un nodo logístico de primer orden. «Cada día transitan por ese acceso cientos de vehículos pesados que mantienen el empleo y la actividad industrial, y lo hacen sorteando baches, hundimientos y deficiencias inadmisibles».

La reclamación ha tomado la forma de una carta en la que la Junta pide el traspaso de este tramo de unos tres kilómetros de la N-331 al Ministerio de Transportes, y se compromete a asumir su arreglo inmediato. Y todo ello, en medio de la controversia administrativa que se ha generado, y donde incluso el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó públicamente en el foro organizado por SUR que este tramo de la carretera ya le pertenece a la Junta.

Al respecto, Rocío Díaz recuerda que fue el Estado quien ejecutó las expropiaciones y las obras del desdoblamiento de la N-331 en 2006. «Por tanto, el Ministerio es el titular y negarlo es engañar a la ciudadanía».

Por su parte, José Ramón Carmona se hace eco del clamor de los antequeranos para encontrar una solución. «Hay un tramito pequeño de unos tres kilómetros que van desde la salida de Antequera, pasando por los polígonos hacia la A-45 de salida hacia Málaga. Ese tramo es el único que no mantiene ni conserva su Consejería, porque el resto está bien conservado, asfaltado y mantenido con su contrato de mantenimiento».

«Este tramo de una antigua carretera nacional está ahora mismo en un estado lamentable. No hay un metro sin baches, y no son pequeños: estamos hablando de baches de dos y tres metros, y los coches van intentando sortearlos», denuncia. «A los coches les pueden reventar las ruedas en cualquier momento, cuando no una desgracia mayor».

Carmona recuerda la reclamación al Gobierno de España para que lo arregle: «Sólo nos dicen que no piensan arreglarlo y no lo entendemos porque están poniendo en peligro la seguridad vial de los vecinos de Antequera y todos los que nos visitan». «El Ayuntamiento le ha remitido toda la información para que se la reclamen al Gobierno de España y nos ayuden. Y también lo hemos puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo de Andalucía». Como prueba de la titularidad estatal, el parlamentario andaluz asegura: «Hace dos años se le pagó a una empresa antequerana por parchear, y lo pagó el Gobierno de España. ¿Por qué dicen ahora que no es suya?»