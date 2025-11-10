Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francisco Espinosa Vega, presidente de la Junta Central de Usuarios del Guadalhorce, conversa con varios asistentes durante la reunión celebrada en la comarca. SUR

La Junta Central del Guadalhorce coordinará la gestión del agua en la comarca

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural otorga al nuevo ente la condición de interlocutor autorizado para liderar la planificación y el uso ordenado de los recursos hídricos del territorio

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:33

La gestión del agua en el Valle del Guadalhorce da un paso importante con el reconocimiento oficial de la Junta Central de Usuarios del Guadalhorce, ... un nuevo organismo que nace para ordenar, unificar y representar a la mayoría de los usuarios del sistema. La decisión, adoptada por la Junta de Andalucía, permite que la comarca cuente por primera vez con una estructura común para defender sus intereses y coordinarse de forma directa con la administración hidráulica. «Es un hito que llevábamos años esperando; a partir de aquí tenemos herramientas reales para trabajar de forma conjunta», señalan desde la Junta Central.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

