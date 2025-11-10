La Junta Central del Guadalhorce coordinará la gestión del agua en la comarca

La gestión del agua en el Valle del Guadalhorce da un paso importante con el reconocimiento oficial de la Junta Central de Usuarios del Guadalhorce, ... un nuevo organismo que nace para ordenar, unificar y representar a la mayoría de los usuarios del sistema. La decisión, adoptada por la Junta de Andalucía, permite que la comarca cuente por primera vez con una estructura común para defender sus intereses y coordinarse de forma directa con la administración hidráulica. «Es un hito que llevábamos años esperando; a partir de aquí tenemos herramientas reales para trabajar de forma conjunta», señalan desde la Junta Central.

El reconocimiento supone que este nuevo órgano pasa a ser interlocutor autorizado en un territorio donde conviven regantes particulares, comunidades de regantes, municipios y usuarios especiales como campos de golf. Según explica su secretario y asesor jurídico, Jaime Zaldúa Oya, disponer de una voz única permitirá afrontar retos como la sequía, la planificación de nuevas infraestructuras o la incorporación de recursos alternativos con «mayor fuerza y coherencia». De hecho, recuerda que la Junta de Andalucía ha defendido la necesidad de que cada sistema cuente con un ente que represente al conjunto de usuarios, y consideran que este paso coloca al Guadalhorce «en igualdad de condiciones con otros territorios que ya cuentan con modelos similares».

Por otra parte, cabe recordar que los estatutos de la Junta Central, aprobados en la asamblea del pasado 13 de mayo, establecen la estructura interna del organismo, su régimen jurídico y el funcionamiento de sus órganos de representación. Aunque se trata de un documento técnico, sus responsables resumen su esencia de forma más sencilla: «Lo importante es que fija un marco claro para trabajar, tomar decisiones y resolver conflictos. Da seguridad a los usuarios y nos permite actuar con transparencia y eficacia». En ellos se recogen, entre otros puntos, las funciones del ente, el régimen de participación, las potestades dentro del sistema y los derechos y obligaciones de los socios.

Actualmente forman parte de la Junta Central 15 entidades y usuarios, que representan alrededor de 4.000 hectáreas. Entre ellos hay regantes particulares, comunidades de regantes, campos de golf y varios ayuntamientos de la comarca. Zaldúa subraya que este punto es clave: «Aquí estamos todos: desde el pequeño agricultor hasta el municipio. Esa diversidad nos da legitimidad y nos permite plantear soluciones que beneficien al conjunto del Guadalhorce». Además, confirman que existen conversaciones abiertas con otros usuarios interesados en unirse en los próximos meses, lo que fortalecerá aún más su representatividad.

Tras el reconocimiento oficial, el nuevo ente afronta una etapa de trabajo intenso. El primer objetivo es asegurar la financiación de los ayuntamientos, con los que mantienen una relación fluida. En paralelo, se está preparando el Plan Director del Sistema, una hoja de ruta que definirá las necesidades actuales y futuras del territorio, los recursos disponibles y las actuaciones prioritarias. «Ese plan será nuestra brújula para los próximos años. Queremos que esté muy pegado a la realidad del campo y de los municipios», explica.

La Junta Central considera fundamental avanzar en la incorporación del agua regenerada procedente de la EDAR del Guadalhorce, un recurso que permitiría aliviar la presión sobre las aguas superficiales y subterráneas. «Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Sería un agua segura, estable y a un coste razonable para nuestros usuarios. Hay que integrarla cuanto antes», matiza el secretario. Para ello ya se han iniciado trámites y conversaciones técnicas.

Otra de las novedades es que el ente ya ha accedido de forma provisional al Comité de Gestión del Agua, donde aspira a consolidarse cuando se renueve la composición del órgano. «Queremos aportar una visión amplia y constructiva. Nuestro papel debe ser el de unir, coordinar y proponer soluciones realistas para la comarca», afirman desde la Junta Central, que entiende este espacio como «una oportunidad para que la voz del Guadalhorce tenga peso en las decisiones».

De cara al corto y medio plazo, la entidad se marca metas claras: liderar la gobernanza del agua en la comarca, atraer ayudas y subvenciones para modernizar infraestructuras, servir de puente entre administración y usuarios y ofrecer asesoramiento técnico y jurídico a todos los socios. «Vamos a trabajar desde el consenso y pensando en el mañana. El agua es el corazón del Guadalhorce y necesitamos cuidarla con visión de futuro», aseguran.

Como mensaje final, la Junta Central lanza un llamamiento a todas las comunidades de regantes y usuarios del sistema. «Este proyecto es de todos. Cuantos más se sumen, más fuerte será el Guadalhorce. Nuestro objetivo es sencillo: garantizar agua, recursos y oportunidades para todos los que vivimos y trabajamos aquí».