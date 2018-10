Junta y Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre elevan la tensión por el arreglo del puente de San Joaquín Estado actual del Puente de San Joaquín, inservible desde 2016. / FT El consejero de Ordenación del Territorio considera probado que la infraestructura debe ser intervenida por el Consistorio FERNANDO TORRES Viernes, 19 octubre 2018, 09:20

Más de 2.500 personas llevan dos años teniendo que dar un rodeo de varios kilómetros para ir desde las urbanizaciones de Santa Amalia y El Romeral hasta el centro de Alhaurín de la Torre (pasando por la siempre atascada carretera de Cártama). El Puente de San Joaquín, construido en los años sesenta, quedó impracticable durante un temporal que dañó la estructura en 2016 y desde entonces las administraciones públicas han batallado exigiéndose mutuamente responsabilidades en la reparación. Ayer, el grupo socialista de la oposición del Consistorio esgrimió una respuesta parlamentaria del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, aportaba documentación con las que considera probado que el puente es de titularidad municipal. El alcalde, Joaquín Villanova (PP), se mantiene firme en su postura y asegura que Fiscal «miente o está despistado», elevando la tensión entre ambas administraciones.

El argumento que desde 2016 utiliza el Ayuntamiento es que el puente forma parte de una vía pecuaria y es por tanto responsabilidad de la Junta de Andalucía a todos los efectos. No obstante, en la respuesta de Fiscal (que hizo a una pregunta de Mariví Romero, parlamentaria popular por Málaga) este punto se pone en duda. «La existencia de una infraestructura en una vía pecuaria (puente, camino, edificación,...) no significa que dicha infraestructura sea de titularidad de la Consejería, aunque sí lo sea la superficie en la que se asienta». En la transcripción de la respuesta se adjuntan una serie de ortofotos tomadas en diferentes momentos en los que se evidencia que el asfaltado que conecta el puente no discurre a la vez que la vía pecuaria, «una muestra más de que se trata de una infraestructura que pertenece al camino vecinal».

Modificación

Fiscal prosigue, indicando que se trata de un puente construido por una sociedad agrícola en los años sesenta. «Poco tiempo después de su construcción, a instancias de la misma, el pleno del Ayuntamiento aprobaba una modificación del camino vecinal colindante en el que se expresa que 'beneficia a los intereses municipales y vecinales al contarse con un paso por el arroyo del Valle', refiriéndose al citado puente que pasa, con este pronunciamiento, a ser reconocido como parte integrante del camino vecinal para uso de los habitantes del lugar». El consejero hace referencia a que cuando se ordenaron las vías pecuarias, el puente no existía, tal y como se recoge en las ortofotos.

Otro de los argumentos municipales es que el puente fue reparado por la Consejería de Agricultura en las actuaciones de emergencia como consecuencia de las lluvias catastróficas del año 1989, algo que según Fiscal no es vinculante ya que el problema actual es «muy puntual». De igual manera, argumenta la titularidad municipal con una solicitud de actuación sobre el puente del Arroyo del Valle a la Junta en el 2001. Este punto es el más criticado de los razonamientos de Fiscal por el alcalde: «Se está equivocando de puente, no es el del Valle, que además es un vado por un río; hablamos del de San Joaquín».

Villanova se mostró ayer sorprendido de nuevo por la actitud de la Junta, «que echa balones fuera por no querer gastarse dos millones de euros en una infraestructura pública y necesaria». Este puente ha sido el eje de un enfrentamiento político en el cual el Equipo de Gobierno llegó a instalar carteles denunciando que la Junta faltaba a sus obligaciones con Alhaurín de la Torre.

Villanova tiene claro que la vía pecuaria es «un todo indivisible» e insta, como ya ha hecho en varias ocasiones, a que la Junta demuestre «de forma taxativa» que la estructura pertenece al Ayuntamiento, «no con declaraciones».

La portavoz del PSOE de Alhaurín de la Torre, Micaela García, apuntó ayer que «el gobierno del PP no quiere arreglar, puesto que a Joaquín Villanova le viene muy bien canalizar el descontento de los vecinos del Romeral para ganar votos».