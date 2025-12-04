El nuevo colegio de Los Remedios de Cártama despega: la Junta consigna 7,8 millones para 2026

El nuevo CEIP Nuestra Señora de los Remedios empieza a coger forma en la localidad malagueña de Cártama. Si durante el pasado mes de septiembre ... la Junta de Andalucía ya anunció la licitación del proyecto de esta infraestructura, clausurada desde hace cuatro años por riesgo de derrumbe, este mes de diciembre, tras conocerse los presupuestos de 2026, se ha reservado una partida destinada a la demolición de las instalaciones actuales y a la construcción de un centro educativo completamente nuevo en la misma parcela.

La inversión destinada por el Gobierno andaluz para este proyecto alcanza casi los 8 millones de euros —7,8 para ser exactos— y busca poner fin a las aulas prefabricadas en las que llevan impartiendo clase los alumnos desde hace unos cuatro años, cuando se confirmó la clausura del edificio. Desde entonces, cerca de 700 alumnos y alumnas reciben clase en 13 módulos prefabricados, ubicados en una parcela con un patio de tierra y escasa sombra.

Asimismo, el secretario general del Partido Popular en Málaga, Juan Ramón Carmona, ha confirmado que ya se han invertido 675.000 euros en la licitación del proyecto y la dirección de obra, lo que evidencia que el nuevo centro educativo «será una realidad tangible a corto plazo», según afirman los populares.

También se han adelantado varios detalles sobre cómo será el futuro espacio educativo cartameño. El nuevo centro, de tipología C2, contará con dos líneas de Infantil y dos de Primaria, permitiendo el acceso a un total de 450 alumnos, distribuidos en 6 aulas de Infantil (150 plazas) y 12 aulas de Primaria (300 plazas). Además, incluirá aulas de desdoble, refuerzo pedagógico, un aula de educación especial, sala de usos múltiples, biblioteca, gimnasio con vestuarios, comedor y cocina, así como espacios administrativos, salas para la comunidad educativa, zonas exteriores con recreos diferenciados para Infantil y Primaria, pista polideportiva y zonas ajardinadas.

No serán las únicas novedades que incorporará esta nueva instalación, que también integrará sistemas modernos de eficiencia energética, como ventilación natural, bioclimatización por refrigeración adiabática —un sistema que enfría el aire mediante la evaporación del agua—, energía solar fotovoltaica y calefacción mediante fuentes renovables.

Calendario claro

Tanto Carmona como el portavoz del PP en Cártama, Pedro Pardo, han recalcado que el municipio cuenta ya con un calendario definido, presupuesto consignado y obra en marcha para este proyecto largamente demandado. A su vez, han asegurado que se seguirán impulsando y supervisando cada una de las fases para garantizar que «las familias de Cártama dispongan de una infraestructura educativa moderna, adecuada y acorde a sus necesidades reales».

En la misma línea, los populares han declarado que esta actuación supone «poner fin a una deuda histórica con Cártama», puesto que la demanda de nuevas infraestructuras educativas lleva años siendo planteada por las familias «sin que nadie hubiera aportado una solución efectiva hasta la llegada del Gobierno de Juanma Moreno», apuntan.

Por último, el secretario general de la formación, ha añadido que el proyecto del nuevo CEIP Los Remedios se suma a las actuaciones ya ejecutadas por la Junta de Andalucía en materia educativa en Cártama, con más de 1,6 millones de euros invertidos hasta la fecha en climatización y adecuación de centros, a los que se suman casi 200.000 euros previstos para nuevas intervenciones en 2026, dentro de los planes autonómicos de mejora educativa.