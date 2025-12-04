Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aulas prefabricadas del CEIP Nuestra Señora de los Remedios. SUR

El nuevo colegio de Los Remedios de Cártama despega: la Junta consigna 7,8 millones para 2026

La partida respalda la demolición de las instalaciones cerradas desde hace cuatro años y la creación de un colegio moderno con dos líneas de Infantil y Primaria

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:53

El nuevo CEIP Nuestra Señora de los Remedios empieza a coger forma en la localidad malagueña de Cártama. Si durante el pasado mes de septiembre ... la Junta de Andalucía ya anunció la licitación del proyecto de esta infraestructura, clausurada desde hace cuatro años por riesgo de derrumbe, este mes de diciembre, tras conocerse los presupuestos de 2026, se ha reservado una partida destinada a la demolición de las instalaciones actuales y a la construcción de un centro educativo completamente nuevo en la misma parcela.

