El juez da la razón a la oposición y la moción de censura de Alhaurín el Grande tendrá que votarse de nuevo Considera que la mesa de edad nunca debió suspender el pleno porque sus argumentos eran erróneos. El Ayuntamiento deberá además pagar las costas judiciales FERNANDO TORRES Lunes, 29 octubre 2018, 13:42

El juez del tribunal de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Málaga ha fallado a favor de la oposición de Alhaurín el Grande, que interpuso un recurso a la suspensión del pleno municipal en el que se votaba la moción de censura contra Toñi Ledesma (antes X Alhaurín, ahora de nuevo en el Partido Popular). La decisión del titular del juzgado obligará a que se repita la sesión y la votación, que por aquel entonces (finales de enero de 2017) contaba con los apoyos suficientes para que saliese adelante con la candidata Teresa Sánchez (IU) a la cabeza de la coalición.

El juez considera que el argumento con el cual la mesa de edad declaró nula la votación no es válido. Se consideró que la concejala María Francisca Fernández, expulsada del Partido Popular por manifestar su apoyo a la moción, no podía votar al no estar adscrita a ningún partido. «resulta claro que la concejala solo se encontraba, al momento del debate y votación de la moción de censura en el Pleno convocado al efecto, suspendida cautelarmente pero no expulsada», destaca en la sentencia a la que SUR ha tenido acceso. «Así las cosas, al concurrir los once concejales necesarios (mayoría absoluta) para votar la moción de censura (art. 197.1 LOREG), la Mesa de edad y, sobre todo, el concejal D. Francisco Guerrero no debió interrumpir ni mucho menos dar por finalizado el Pleno».

Por otro lado, el juez no considera que hubiera intencionalidad en la decisión de la mesa de edad, pese a que «no eran capaces de respetarse el uno al otro».

En el plano político, la sentencia tiene un peso mucho mayor que en el legal. La alcaldesa de la localidad, Toñi Ledesma, ha explicado a SUR que todavía no tienen notificación del fallo judicial, pero que cuando así sea se comenzará a estudiar y se redactarán los informes pertinentes. «Siempre nos hemos regido en base a dichos informes», ha destacado. Sin embargo, la regidora asegura no entender cómo la oposición sigue queriendo el poder «a toda costa». «La situación ha cambiado, no comprendo cómo siguen queriendo gobernar con una concejala tránsfuga y tres partidos completamente diferentes».

La cabeza visible de la moción de censura, Teresa Sánchez, todavía no se ha pronunciado con respecto al fallo judicial, al igual que la exconcejala del Partido Popular. Por su parte, el edil Anthony Bermúdez, candidato a la alcaldía de Alternativa Socialista Alhaurina, ha expresado a este periódico una opinión muy crítica con respecto a esta situación: «Esto viene a demostrar que aquello fue una autentica cacicada del equipo de gobierno con la inestimable complicidad de la secretaria municipal». Además, ha señalado que «la moción de censura debió votarse y salir adelante por lo que puede considerarse el actual equipo de gobierno como no legítimo». «Si les queda algo de dignidad democrática deberían renunciar a recurrir».