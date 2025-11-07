Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Antonio Vila Becerra, designado pregonero de la Semana Santa de Álora 2026. SUR

José Antonio Vila, pregonero de la Semana Santa de Álora 2026

Miembro fundador de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo, será el encargado de anunciar la cita pasional del próximo año, con un cartel que llevará la firma del artista malagueño José Carlos Gil Torres

Julio J. Portabales

Álora

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:13

La Semana Santa de Álora 2026 ya conoce a su próximo pregonero y la persona encargada de conformar el cartel de una de las citas ... más esperadas en la localidad del Valle del Guadalhorce. Los Hermanos y Hermanas Mayores de las Cofradías y Hermandades de la Semana Santa y Gloria de Álora han otorgado el nombramiento de José Antonio Vila Becerra como pregonero de la Semana Santa 2026. Además, José Carlos Gil Torres será el encargado de realizar el cartel oficial que anunciará los desfiles procesionales y actos religiosos de la próxima Semana Mayor aloreña.

