José Antonio Vila, pregonero de la Semana Santa de Álora 2026

La Semana Santa de Álora 2026 ya conoce a su próximo pregonero y la persona encargada de conformar el cartel de una de las citas ... más esperadas en la localidad del Valle del Guadalhorce. Los Hermanos y Hermanas Mayores de las Cofradías y Hermandades de la Semana Santa y Gloria de Álora han otorgado el nombramiento de José Antonio Vila Becerra como pregonero de la Semana Santa 2026. Además, José Carlos Gil Torres será el encargado de realizar el cartel oficial que anunciará los desfiles procesionales y actos religiosos de la próxima Semana Mayor aloreña.

El nombramiento fue aprobado con el visto bueno del párroco y director espiritual en un acto celebrado el 6 de noviembre de 2025 en la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, sede canónica de las hermandades locales. Con este anuncio, las Cofradías de Álora inician el camino hacia una nueva Semana Santa marcada, un año más, por la fe, la tradición y el sentimiento cofrade que caracteriza a la villa.

José Antonio Vila Becerra, natural de Álora, nació el 4 de diciembre de 1964. Hijo de Pedro Vila García y María Luisa Becerra Castillo, se siente profundamente vinculado a la Semana Santa desde su nacimiento. Su padre, que también fue elegido pregonero de la Semana Santa de Álora, falleció antes de poder cumplir ese cometido, un hecho que dota de un especial simbolismo a su nombramiento. Vila Becerra pasó su infancia en Álora hasta los siete años, cuando se trasladó con su familia a Málaga, donde continuó sus estudios en los colegios Nuestra Señora de la Victoria y San José Obrero.

A lo largo de su vida ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito sanitario, sin abandonar nunca su compromiso con la fe cristiana y la devoción cofrade. Es miembro fundador de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo, en la que ha participado activamente durante más de dieciséis años. Al ser designado pregonero, expresó su emoción y orgullo por poder compartir con sus vecinos sus vivencias y reflexiones sobre la fe, la caridad y el mensaje de pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Figura destacadas de la pintura cofrade

Por su parte, José Carlos Gil Torres ha sido elegido autor del cartel oficial de la Semana Santa de Álora 2026. Reconocido como una de las figuras destacadas de la pintura cofrade en Andalucía, su obra se caracteriza por un meticuloso estudio del color y las formas, con influencias del arte pop y del estilo del pintor malagueño Eugenio Chicano Navarro.

Formado como técnico superior en Diseño Gráfico y con estudios de Fotografía en la Academia 'Animum Creativity Advanced School' de Málaga, Gil Torres ha hecho de la pintura su vocación y su principal dedicación. Su trayectoria incluye la realización de numerosos carteles para cofradías malagueñas como Zamarrilla, Rico y Cautivo, además de participar en la exposición 'El Verbo Encarnado' celebrada en la Catedral de Málaga con motivo del Centenario de la Agrupación de Cofradías. Sus obras también han sido expuestas en Sevilla, Granada, Córdoba, Huelva y Madrid.