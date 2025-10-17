Jerez se queda con la capital gastronómica de España a la que aspiraba Antequera

La capital gastronómica de España de 2026 será Jerez, tras imponerse a Antequera en la final que se ha hecho pública este viernes por el ... jurado del organismo que dictamina el ganador.

El «Come, Bebe, Ama Jerez» del Ayuntamiento de Jerez ha convencido en su primer año de candidatura a la Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Federación Española de Periodistas de Turismo (FEPET), por delante del «Antequera, qué bien me sabe» que optaba por tercer año.

Desde 2012 se promovió este concurso que ha tenido como capitales a: Logroño, Burgos, Cáceres, Toledo, Sanlúcar de Barrameda, Oviedo o Alicante. La candidatura jerezana se basa en ser centro de la producción de vino, su vinagre y brandy, además de platos como el rabo de toro, la berza jerezana o el tocino de cielo.

Antequera optaba por tercera vez y dejará de intentarlo. En la presentación de la candidatura, el alcalde Manuel Barón exponía que se consiguiera o no «será la última vez» que lo haga Antequera, ya que ser «eternamente aspirante, te perjudica». Una propuesta respaldada por avales y adhesiones desde el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, hasta el presidente de Diputación de Málaga, Francisco Salado. Igualmente, empresas y entidades que mostraban su apoyo a una candidatura.

La gastronomía lleva años como principal atractivo de las nuevas tendencias turísticas, desde jornadas de cocina saludable con productos locales, actividades en torno a la Cuaresma y la Semana Santa, ferias como «Antequera, Qué Bien me Sabe» o la Real Feria de Agosto con su tradicional concurso nacional de porra, hasta citas de alcance nacional como A Todo Queso o el festival gastronómico-deportivo Sport Gourmet.

Una decisión que deja fuera a una ciudad que tiene como embajadores al mollete de Antequera como demostró la actriz Kiti Mánver en el programa de «La Revuelta» o los mantecados que ocupan gran parte de reportajes en el último periplo del año. O el postre bienmesabe que reúne a cientos de personas en el acto lúdico del más grande del mundo.