Javier Lazpita, la mente detrás de 'Evolution Park': «Habrá quien viaje a Málaga solo por el parque»

El futuro parque temático de la naturaleza y la biodiversidad de Málaga, 'Evolution Park', comienza a hacerse realidad tras más de una década de trabajo ... y trámites. Detrás de este ambicioso proyecto se encuentra Javier Lazpita, biólogo madrileño y futuro director del parque, cuya pasión por la conservación y la divulgación ambiental ha sido el motor de una idea que promete situar a Carratraca en el mapa mundial del turismo sostenible. Convencido del potencial de la iniciativa, Lazpita asegura que «habrá quien viaje a Málaga solo por el parque», convencido de que Evolution Park será un destino único donde ocio y educación se den la mano.

El origen de este proyecto se remonta a varios años atrás, cuando una empresa le habló de la idea a Lazpita. Su experiencia en el campo de la biología y su máster en conservación y recuperación de especies amenazadas avalan su figura para tomar el timón de esta iniciativa. A ello se suma su vinculación, desde joven, con el mundo de los parques zoológicos: «Me pareció algo muy emocionante y decidí embarcarme en esta aventura», recuerda.

Desde aquel momento en que dijo el «sí, quiero», como si de un novio se tratase el día de su boda, el camino ha sido largo y complejo. Evolution Park comenzó a plantearse hace once años, y las tramitaciones administrativas fueron el gran caballo de batalla durante sus primeros años de vida. Los múltiples permisos en materia de carreteras, aguas, vías pecuarias o monte público supusieron grandes escollos que retrasaron el proyecto.

Aunque el biólogo nunca ha vivido en Málaga ni ha tenido un vínculo previo con la provincia, desde el primer momento supo que el interior malagueño era el lugar ideal para edificar su obra. «El emplazamiento era perfecto, tanto por su entorno natural como por su cercanía al Caminito del Rey», explica, recordando que la finca elegida (situada en la Sierra del Agua, a unos cuatro kilómetros del casco urbano de Carratraca) es una zona de paso para miles de turistas.

Lazpita también aprovechó su charla con SUR para adelantar más detalles de este proyecto, que promete ser uno de los más ambiciosos de los próximos años. La idea es desarrollar las obras en dos fases por cuestiones logísticas, construyendo desde la parte más alta de la montaña hasta el acceso principal. No obstante, aclara que esto no implica que el parque se abra en dos etapas, sino que busca optimizar los trabajos. Aunque reconoce la dificultad de fijar una fecha en este tipo de proyectos, espera tener la obra completa y abierta al público para 2030.

Diversión y aprendizaje

Cuando esta idea comenzó a tomar forma, fueron muchos los motivos para impulsarla, aunque en la mente de Javier Lazpita solo había dos: diversión y aprendizaje. Para él, la principal misión del parque es conseguir que la gente visite Evolution Park y salga con una sensación clara: «Queremos que la gente se lo pase bien, pero también que aprenda», afirma.

El objetivo es que los visitantes comprendan la importancia de la biodiversidad y del cuidado del planeta. Para alcanzar esa meta, la oferta será amplia y variada: desde el acuario más largo del mundo (con una longitud de 80 metros), pasando por un aviario gigante (el mayor de España), un planetario, un safari virtual y un cine de 360 grados. Todos estos espacios buscan crear una experiencia inolvidable, donde el visitante viva algo que no pueda encontrar en ningún otro lugar.

Ampliar Javier Lazpita sostiene la pala con la que se colocó la primera piedra de Evolution Park. Julio J. Portabales

Lazpita insiste en que Evolution Park no será un zoológico tradicional. El proyecto propone un modelo nuevo, centrado en la recreación de hábitats naturales tematizados y en la divulgación científica. «Queremos mostrar la fauna salvaje de una forma respetuosa y educativa, no solo para contemplarla, sino para entender su historia, su evolución y su papel en el ecosistema», explica. «La educación ambiental será uno de los pilares fundamentales del parque».

El impacto en el turismo y la economía local también será significativo. El director confía en que el parque atraerá visitantes de todo el mundo: «No será un lugar más dentro del viaje a Málaga, sino un destino en sí mismo. Habrá gente que venga exclusivamente para conocer Evolution Park», asegura. «Vamos a ofrecer algo que no existe ahora mismo en Europa: un parque temático centrado en la naturaleza, con museos, instalaciones de animales, atracciones tecnológicas y espacios educativos. Es una oferta muy potente».

Lazpita reconoce que el apoyo institucional ha sido clave para llegar hasta este punto. «Las instituciones públicas son las que conceden los permisos y pueden ayudarte o complicarte el camino. En este caso, hemos sentido un gran respaldo, sobre todo desde el Ayuntamiento de Carratraca», subraya. «Ese apoyo ha sido fundamental para que otras administraciones nos escucharan. Sin él, probablemente no estaríamos aquí».

De cara al futuro, el biólogo tiene clara la imagen que quiere proyectar con el parque: «Quiero que nadie salga indiferente. Que los visitantes se lo pasen bien, que vean algo espectacular y que, además, aprendan algo», afirma con convicción. «Si un niño sale de aquí diciendo que no quiere que se extingan los tigres, ya habremos conseguido nuestro propósito. Queremos que la gente se divierta, sí, pero también que salga más consciente del valor de la vida y de la importancia de protegerla».

Con la primera piedra ya colocada y una inversión prevista de diez millones de euros, Evolution Park comienza a dar sus primeros pasos para convertirse en uno de los grandes referentes del turismo de naturaleza y sostenibilidad en Andalucía. «Han sido muchos años de trabajo, de esfuerzo y de ilusión», concluye Lazpita. «Ahora solo queda hacerlo realidad».