Javier Lazpita posa junto a uno de los carteles, en la colocación de la primera piedra. Julio J. Portabales

Javier Lazpita, la mente detrás de 'Evolution Park': «Habrá quien viaje a Málaga solo por el parque»

El biólogo y director del proyecto que se ubicará en Carratraca defiende que será un espacio único donde ocio y educación se den la mano: «Queremos que la gente se lo pase bien, pero también que aprenda»

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Carratraca

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:19

El futuro parque temático de la naturaleza y la biodiversidad de Málaga, 'Evolution Park', comienza a hacerse realidad tras más de una década de trabajo ... y trámites. Detrás de este ambicioso proyecto se encuentra Javier Lazpita, biólogo madrileño y futuro director del parque, cuya pasión por la conservación y la divulgación ambiental ha sido el motor de una idea que promete situar a Carratraca en el mapa mundial del turismo sostenible. Convencido del potencial de la iniciativa, Lazpita asegura que «habrá quien viaje a Málaga solo por el parque», convencido de que Evolution Park será un destino único donde ocio y educación se den la mano.

