Juan Beny Sax, listo para una interpretación. SUR

El jardinero saxofonista de Alhaurín de la Torre

Juan José González Sánchez, de nombre artístico Juan Benny Sax, prepara la grabación de su segundo disco junto a sus hijos, una pasión que le surge «por la necesidad de contar cosas» en una nueva etapa vital que comenzó tras superar un cáncer

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

«Superé un cáncer de riñón, me sacaron uno y estuve a punto de palmar», explica Juan José González Sánchez, de Alhaurín de la Torre ... y con 52 años, para dejar claro que sus motivaciones, cuando se convierte en Juan Beny Sax, saxofonista aficionado, pero con una larga trayectoria, y se pone a grabar un disco son, de todo, menos económicas. «Nosotros hacemos música no para ganar dinero, sino por la necesidad de contar cosas a través de la música», insiste, para apuntalar, «desde entonces (la enfermedad), las cosas van de otra forma».

