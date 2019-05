Investigan la difusión de unas grabaciones con conversaciones de la alcaldesa de Alhaurín el Grande Imagen de archivo de la alcaldesa de Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma. / F. T. Alhaurín el Grande En los audios se escucha a Toñi Ledesma y a varios hombres sin identificar, hablando de Juan Martín Serón como «una hipoteca» FERNANDO TORRES Viernes, 10 mayo 2019, 22:39

Un enlace lleva a un vídeo de YouTube. El título de la publicación reza: '¡Escandalo en alhaurin! Audios secretos'. En la imagen, un fondo negro con una frase y tres calificativos escritos en blanco. «Partido sin escrúpulos, mafia, traición, mentiras». Sobre ellos se reproducen durante un minuto y cuarenta y nueve segundos distintos cortes de grabaciones con conversaciones claramente editadas y superpuestas en las que se reconoce a las claras a la alcaldesa de Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma, que intercambia palabras con dos interlocutores que no se identifican. Este vídeo empezó a circular desde distintos números de teléfono el treinta de abril y su contenido corrió como la pólvora. Ahora, la Guardia Civil ha abierto una investigación a raíz de una denuncia presentada por la propia regidora, que ha asegurado a SUR que los audios están cortados y manipulados –se aprecia al escucharlos–, para que aparente que dice cosas que «nunca» dijo.

En la propia denuncia se señala a los posibles autores de la difusión de las grabaciones: el seno del partido Alternativa Socialista Alhaurina. «Llevan mucho tiempo hablando en público de unas presuntas grabaciones», explicó a los agentes la regidora. No obstante, fuentes de esta formación aseguran no tener ninguna relación con los hechos y niegan haber sido llamados por la Guardia Civil para declarar bajo ningún concepto. Según fuentes cercanas al caso ya se ha iniciado una investigación en torno a varios personas que han declarado en sede de la Benemérita, pero de momento no ha trascendido su identidad ni si serán llamados a declarar ante el juez.

En el vídeo en cuestión, que sigue publicado en YouTube en el canal Asunto confidencial Alhaurín –que sólo cuenta con ese archivo y tiene siete suscriptores– y acumula 1.666 visitas al cierre de esta edición. Sin embargo, el contenido de los audios filtrados se ha extendido en diversas publicaciones de redes sociales y otros canales y han generado bastante revuelo a lo largo de la semana y media que llevan publicados.

Su contenido no es claro y los continuos cortes no aportan un contexto para entender lo que está ocurriendo en esa conversación. Tampoco se especifica la fecha en la que se registró el archivo. En el primer bloque se hace referencia a Juan Martín Serón, exalcalde de Alhaurín el Grande suspendido por corrupción y cuya salida del PP forzó la creación de Por Alhaurín, (partido en el que Ledesma ha gobernado hasta que regresó al seno de los populares). En la conversación, la alcaldesa se refiere a Serón como «una hipoteca» que ya «no está» en escena. «Aquí la condición que había era la cabeza de Juan (...) y lo dije de corazón», se entiende a duras penas. Ledesma dice más adelante a su interlocutor:«A mí siempre me han dicho, el día que no esté Juan, tú tienes nuestro apoyo y yo, como alcaldesa, no quiero hipotecas».

En un segundo bloque, Ledesma responde a unas cuestiones sobre por parte de su interlocutor, tras un corte de audio claramente perceptible, que de hecho parece provenir de una conversación diferente: «Si podemos ayudar o favorecer a alguien no vamos a buscar a gente de la calle».

Negociaciones en 2016

Según ha explicado la alcaldesa a SUR, la conversación se celebró en el año 2016, durante las negociaciones para que Por Alhaurín contase con el apoyo del concejal del PP que necesitaba para conformar Gobierno. De hecho, según su versión, fruto de esos encuentros, el pacto acabó siendo de investidura, con el edil popular fuera de la gestión.