Casi tres millones para un lavado de cara de la red viaria de Guadalteba

Las carreteras de la comarca de Guadalteba sufrirán un lavado de cara importante antes de terminar el año. Esa es la intención de la Junta ... de Andalucía, que ha adjudicado un paquete de mejoras que rondarán los tres millones de euros de inversión para tres puntos clave y que tiene como objetivo principal mejorar el firme de las vías, las cuales en muchos casos se vieron agravadas por los fuertes temporales del último año. En principio, las actuaciones, financiadas por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y llevadas a cabo por la empresa Pavimentos Asfálticos Málaga, tendrán lugar en la carretera que conecta Arcos con Antequera (la A-384), la A-451, que une Osuna y Almargen, y la de Teba-Ronda, conocida como la A-7278, todas con el objetivo de arreglar los desperfectos de la calzada.

Según ha explicado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, este proyecto buscará arreglar el firme de ocho kilómetros de la A-384 que conecta los términos municipales malagueños de Cañete la Real y Almargen. En este último también se efectuará la mejora de la calzada de la A-451. Aunque uno de los trabajos más importantes se producirá en Teba, en esa A-7278, donde prevén renovar el firme de 10 kilómetros, y que fue uno de los puntos con más daños con motivo de la DANA del mes de marzo.

Díaz, además, ha querido resaltar «el esfuerzo inversor, con cerca del triple de dinero para revertir los daños que han causado las DANAs en las carreteras autonómicas». Asimismo, ha explicado que en el contrato se ha apostado por aquellas carreteras que presentaban peor estado. En esta misma línea, la consejera ha adelantado que desde el organismo andaluz ya se trabaja para planificar nuevas partidas para actuar en otros puntos de la red viaria en 2026.

Desde la propia Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda se ha detallado que dicho paquete de mejoras para la red viaria de la comarca de Guadalteba consistirá sobre todo en el extendido de mezclas bituminosas, es decir, la colocación y distribución uniforme de una capa de asfalto caliente sobre la superficie de la carretera. En la misma línea, también se centrará en la reparación de blandones y baches, fresado de pavimento, sellado o el repintado de señalización horizontal. En la misma partida también se incluye la reposición de elementos de contención, el balizamiento, las juntas de dilatación o las espiras de estaciones de aforo.

Todo esto viene inmerso en el plan que tiene en marcha la Junta de Andalucía, que pretende invertir hasta final de año unos 23,8 millones de euros en toda la comunidad autónoma, y que triplicará lo que se ha hecho en años anteriores. Además, hay que recordar que este paquete de firmes, con contratos en todas las provincias andaluzas, está incluido en un Plan de Asfaltado y Resiliencia puesto en marcha por el Gobierno andaluz para actuar en los puntos más conflictivos de la red autonómica de carreteras.