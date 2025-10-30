Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La carretera A-384 por el término municipal de Cañete la Real. SUR

Casi tres millones para un lavado de cara de la red viaria de Guadalteba

El plan incluye la renovación del asfalto en tramos de Cañete la Real, Almargen y Teba, con el objetivo de reparar los daños provocados por los temporales

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:52

Comenta

Las carreteras de la comarca de Guadalteba sufrirán un lavado de cara importante antes de terminar el año. Esa es la intención de la Junta ... de Andalucía, que ha adjudicado un paquete de mejoras que rondarán los tres millones de euros de inversión para tres puntos clave y que tiene como objetivo principal mejorar el firme de las vías, las cuales en muchos casos se vieron agravadas por los fuertes temporales del último año. En principio, las actuaciones, financiadas por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y llevadas a cabo por la empresa Pavimentos Asfálticos Málaga, tendrán lugar en la carretera que conecta Arcos con Antequera (la A-384), la A-451, que une Osuna y Almargen, y la de Teba-Ronda, conocida como la A-7278, todas con el objetivo de arreglar los desperfectos de la calzada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  3. 3 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  4. 4 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  5. 5 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  6. 6 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  7. 7 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  8. 8 Miles de pruebas suspendidas por el elevado seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios en Málaga
  9. 9 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana
  10. 10 Las primeras lluvias importantes dejan más de 50 litros en Málaga, pero con escasas incidencias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Casi tres millones para un lavado de cara de la red viaria de Guadalteba

Casi tres millones para un lavado de cara de la red viaria de Guadalteba