Inversión de casi 250.000 euros para mejorar la carretera entre los Alhaurines
La Diputación acomete la segunda fase de esta intervención, tras las obras del año pasado, que incluye el asfaltado de la calzada y la limpieza de cunetas
Alhaurín de la Torre
Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:01
La carretera MA-3300, que une Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande es objeto de obras de mejora, unos trabajos que ejecuta la ... Diputación y que consisten en el extendido de una capa de aglomerado asfáltico.
Además, se limpian y perfilan las cunetas que se encuentran terrizas y, finalmente, se realizará la señalización horizontal con el repintado de las líneas de borde en toda su longitud. Se trata de la continuación de unas labores que comenzaron el año pasado, con un desembolso de casi 226.000 euros, similar al actual. Además, la Administración provincial ha anunciado que está en redacción, para 2026, el proyecto de mejora de otro tramo de tres kilómetros por un importe de 300.000 euros.
Estas acciones forman parte de unos planes de refuerzo de firme, en marcha desde hace cuatro años, que en este ejercicio llegarán a los 63 kilómetros de 18 carreteras con una inversión de 5,2 millones de euros. En este caso, la obra, adjudicada por 238.590,01 euros a Canteras de Almargen, SL, está contemplada en un tramo de unos tres kilómetros, en el término municipal de Alhaurín de la Torre.
La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia ha visitado las obras junto al alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión