Trabajos de asfaltado en la carretera. SUR

Inversión de casi 250.000 euros para mejorar la carretera entre los Alhaurines

La Diputación acomete la segunda fase de esta intervención, tras las obras del año pasado, que incluye el asfaltado de la calzada y la limpieza de cunetas

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:01

La carretera MA-3300, que une Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande es objeto de obras de mejora, unos trabajos que ejecuta la ... Diputación y que consisten en el extendido de una capa de aglomerado asfáltico.

