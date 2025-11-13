Inversión de casi 250.000 euros para mejorar la carretera entre los Alhaurines

La carretera MA-3300, que une Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande es objeto de obras de mejora, unos trabajos que ejecuta la ... Diputación y que consisten en el extendido de una capa de aglomerado asfáltico.

Además, se limpian y perfilan las cunetas que se encuentran terrizas y, finalmente, se realizará la señalización horizontal con el repintado de las líneas de borde en toda su longitud. Se trata de la continuación de unas labores que comenzaron el año pasado, con un desembolso de casi 226.000 euros, similar al actual. Además, la Administración provincial ha anunciado que está en redacción, para 2026, el proyecto de mejora de otro tramo de tres kilómetros por un importe de 300.000 euros.

Estas acciones forman parte de unos planes de refuerzo de firme, en marcha desde hace cuatro años, que en este ejercicio llegarán a los 63 kilómetros de 18 carreteras con una inversión de 5,2 millones de euros. En este caso, la obra, adjudicada por 238.590,01 euros a Canteras de Almargen, SL, está contemplada en un tramo de unos tres kilómetros, en el término municipal de Alhaurín de la Torre.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia ha visitado las obras junto al alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova.